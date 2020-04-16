Карантин общению не помеха. Но только на расстоянии

Люди, проживающие в домах-интернатах Кировской области, выходят на связь с родственниками в режиме онлайн.

Как сообщает пресс-служба министерства социального развития, в связи с карантинными мероприятиями в домах-интернатах Кировской области временно отменены массовые мероприятия и введены дополнительные меры предосторожности.

Ограничения коснулись встреч с волонтёрами и родственниками. Но сотрудники делают всё, чтобы проживающие не скучали.

Теперь люди общаются с родственниками в режиме онлайн — по телефону, скайпу или через социальные сети. Тем пожилым гражданам, у которых нет технической возможности выйти на связь с близкими самостоятельно, помогают специалисты по социальной работе. Они с планшетами индивидуально обходят каждого проживающего. Кроме того, сотрудники по телефону постоянно держат в курсе родных и близких находящихся у них пожилых людей о состоянии их здоровья.

— Пожилым людям очень важно знать, что они не одиноки. Их близкие всегда на связи и не оставляют родных без внимания, — говорит директор Кирово-Чепецкого дома-интерната Владимир Норкин. — И если сейчас временно нет возможности видеться лично, то мы всячески помогаем пожилым выходить на связь, общаться, делиться новостями. Конечно, для многих этот формат непривычен, но все с пониманием относятся к ситуации и стараются осваивать новые технологии, а мы всегда поддержим и поможем в этом.

В Кирово-Чепецком доме-интернате в период ограничения проведений общих мероприятий сотрудники помогают пожилым организовать свой досуг.

Некоторые в это время даже нашли новое увлечение — индивидуально занимаются музыкой в формате видеообучения, которое ведёт один из учеников детской музыкальной школы. Как и всегда, проживающих притягивают настольные игры — шашки, шахматы, где можно состязаться в смекалке и внимании. Так, в Кировском доме-интернате объявлен шахматно-шашечный турнир, посвящённый 75-летию Победы.

Творческие мастерские интернатов также приглашают всех, кому интересно декоративно-прикладное творчество. Коллекции поделок ежедневно пополняются новыми экспонатами из бумаги или пластилина. Специалисты придумывают для пожилых людей индивидуальные музыкальные, познавательные занятия, в том числе направленные на развитие мелкой моторики, памяти и внимания. По их просьбам подбираются фильмы для кинолектория. Занятия вокальных студий, танцевальных кружков и спортивных секций тоже пользуются популярностью.

— Мы понимаем, что ограничительные мероприятия — верная и оправданная мера, и скучать нам некогда — день расписан буквально по часам и минутам, — говорит жительница Кировского дома-интерната Тамара Перминова. — С утра зарядка, дальше — занятие по рукоделию, любим смотреть записи своих концертов, которые прошли к каким-нибудь датам. Конечно, смотрим фильмы, читаем журналы и книги, после обеда репетиция к долгожданному празднику Великой Победы.

Сейчас многие присоединились к участию в конкурсе «Помним! Славим! Гордимся!». Люди с удовольствием откликнулись и быстро включились в подбор репертуара по предложенным номинациям. Уже идут индивидуальные репетиции с солистами, чтецами, исполнителями частушек.

Новый формат работы

С начала апреля специалисты реабилитационных центров провели свыше 300 дистанционных консультаций для семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья.

Во время карантина сотрудники реабилитационных центров, как и прежде, заботятся о семьях с детьми с ограничениями по здоровью. Об этом информирует пресс-служба министерства социального развития.

Ежедневно в режиме онлайн и по телефону специалисты Областного и Кирово-Чепецкого реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями консультируют родителей по наиболее важным вопросам и поддерживают их в непростой ситуации.

Занятия для ребят теперь проходят в режиме онлайн, поскольку они находятся дома. Специалисты всё время на связи, и к ним всегда можно обратиться с вопросами.

Для детей сотрудники реабилитационных центров продолжают готовить занятия и мастер-классы: уроки с логопедом и дефектологом, занятия по адаптивной физкультуре, изготовлению настольных игр, музыкальные упражнения. Дистанционные занятия проходят и по развитию речи, навыков самообслуживания и внимания.

Как признаются сами сотрудники, живое общение, конечно, лучше, но все стараются подстроиться под новый формат работы.

— До ограничительных мероприятий мы жили насыщенной жизнью: проводили концерты, работали в творческих мастерских, приглашали гостей-волонтёров. Сейчас мы налаживаем другой формат работы, стараемся с оптимизмом смотреть на эту ситуацию и уже ждём встречи с ребятами и их родителями, — отметила директор Кирово-Чепецкого реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями Светлана Самарцева. — Мы также понимаем, что у родителей есть вопросы, на которые требуется ответ опытного и грамотного специалиста, поэтому мы всегда на связи как по телефону, так и в социальных сетях.

С начала апреля специалисты уже ответили более чем на 300 звонков от родителей и в ежедневном режиме продолжают их консультировать. Сейчас многим непросто проводить время на карантине, поэтому родители и сотрудники объединяют усилия, чтобы легче и с пользой перенести период ограничительных мероприятий. Так, на страничке в социальной сети Областного реабилитационного центра регулярно размещаются материалы для родителей. Сейчас там можно найти статьи «Детский карантин: как успокоить ребёнка?», «Как помочь ребёнку не уйти в интернет-зависимость?», «Как наладить отношения с ребёнком?».

Отметим, что специалисты центра реабилитации «На Казанской» создали чат в одной из социальных сетей и продолжают консультировать граждан по наиболее волнующим их вопросам. Также в социальной сети специалисты организовали рубрику «Полезные советы», где делятся важной информацией, статьями, советами опытных психологов и реабилитологов, а также видеоуроками по адаптивной физической культуре.