КВН вновь стал «поводом для встреч»

В областном центре состоялся четвертьфинал официальной лиги КВН «Вятка» (12+). Это первые игры сезона 2020 года в «живом», а не онлайн-формате.

В 1/4 официальной лиги КВН «Вятка» на сцену Вятской филармонии вышли 11 команд из восьми регионов страны.

— Я рада, что КВН вновь стал поводом для наших встреч. Та реальность, в которой мы с вами неожиданно оказались, многое поменяла в нашей жизни, но сегодняшняя игра показала, что неизменным осталось главное — чувство юмора. Благодарю участников за игру и жду вас в полуфинале, — приветствовала команды министр спорта и молодёжной политики Кировской области Анна Альминова.

Анна Александровна вошла в состав жюри четвертьфинала. Также игру участников оценивали чемпион Высшей лиги КВН Дмитрий Бушуев и актёр театра и кино, сценарист, телеведущий и продюсер Денис Косяков.

— Мы до сих пор не разобрались с нашими эмоциями. Это было сложно, волнительно, неожиданно и приятно. Хотим сказать спасибо всем, благодаря кому состоялось наше маленькое путешествие в Киров, а также редакторам лиги Константину Ворону и Никите Трунову, которые помогли воплотить наши идеи в жизнь, — поделились впечатлениями одни из победителей четвертьфинала, участники вологодской команды «Фишка».

По итогам встречи шанс выйти на сцену 1/2 лиги «Вятка» выпал девяти командам — из Кирова, Казани, Санкт-Петербурга, Инты, Нижнего Новгорода, Ухты и Пермского края.

Как напоминает пресс-центр правительства региона, игры официальной лиги КВН «Вятка» проводятся при поддержке

губернатора региона Игоря Васильева. Лига существует второй год подряд и в течение этого времени показывает достаточно высокие результаты. По итогам прошлого сезона «Вятка» вошла в топ-3 лучших официальных лиг России.