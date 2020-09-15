Кирово-Чепецк отметил 65-летие

Второй по величине город Кировской области отметил свой 65-й день рождения. С этой датой горожан поздравил губернатор Игорь Васильев.

— Кирово-Чепецк — молодой, красивый и динамично развивающийся город, который вырос благодаря появлению двух крупных предприятий химической и энергетической отрасли.

А сегодня здесь работает уже более 155 производств, многие из которых широко известны не только в России, но и за рубежом, в том числе благодаря вам, жителям города, которые целыми поколениями трудятся на этих предприятиях, повышая промышленный потенциал не только родного города, но и региона в целом, — отметил Игорь Владимирович. — Желаю всем жителям Кирово-Чепецка, которые так искренне любят свой город, крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов во всех начинаниях.

К поздравлениям жителей присоединились глава города Елена Савина, главы крупнейших предприятий, ветераны, почетные жители и многие другие гости мероприятия.

Традиционно во время празднования Дня города его жителям присваивается премия Якова Терещенко за значимый вклад в развитие экономики, науки, техники, культуры, искусства, образования, здравоохранения, охраны окружающей среды, обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности на благо Кирово-Чепецка. На этот раз её лауреатами стали трое жителей. Кроме того, вместе с городом свой юбилей отметили и девять его предприятий, а также «золотая» пара чепчан.

Также в памятную дату в Кирово-Чепецке прошла церемония открытия обновлённого памятного знака. Он символизирует самоотверженный труд ликвидаторов аварии в Чернобыле, многие из которых были жителями Кирово-Чепецка.