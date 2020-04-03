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Кировская кружевница стала лучшей в России

34-летняя Елена Русакова выиграла престижный конкурс.

Ольга Гилязева Выбор редакции, Культура, Лучшее, Новости

Вятские искусницы вновь подтвердили своё мастерство. На конкурсе кружевоплетения «Зимняя сказка», прошедшем в Великом Устюге, они завоевали сразу шесть дипломов, в том числе абсолютную победу среди профессионалов.

Гостеприимная великоустюгская земля приняла 25 конкурсанток из разных регионов России: Кировской, Вологодской, Архангельской, Пензенской, Мурманской, Московской областей и Республики Коми. В течение трёх часов женщины демонстрировали свои умения, изготавливая сувениры в технике вологодского кружева. Для этого всем раздали сколок и нитки.

— Готовились мы плести льном, а нам выдали швейные нитки для плетения изделия, они были не традиционны для конкурсов кружевоплетения. Пришлось подстраиваться под ситуацию, помогли профессиональные навыки плетения. К концу третьего часа я сдала своё изделие и оказалась первой среди профессионалов-кружевниц с опытом плетения более пяти лет, — рассказала учащаяся техникума промышленности и народных промыслов Советска Елена Русакова.

Сейчас она вспоминает, как волновалась, ведь соперницами были в основном опытные мастера, работающие в артелях и учебных заведениях. Когда услышала результаты, поначалу ушам не поверила. Кроме победы в конкурсе кружевоплетения, Елена заняла первое место в конкурсе готовых изделий, в котором участвовали около 130 работ.

— Занять сразу два первых места в межрегиональном конкурсе — большое достижение для меня, — признаётся она.

Удивительно то, что кировская кружевница окончила медакадемию. Потом поняла, что её призвание — создавать узоры, которые ей нравилось плести на коклюшках ещё в далёком школьном детстве. И отправилась из Кирова в Советск, чтобы стать мастерицей кружевоплетения.

— Там я поступила в техникум промышленности и народных промыслов. Советск — это сердце знаменитого кукарского кружева, и лучше места получить знания, я считаю, нет. Здесь высокое качество обучения, высококвалифицированные специалисты. С таким багажом просто не было вариантов не победить в состязании, — улыбается Елена Русакова.

Сейчас за её плечами — победы в областных и всероссийских конкурсах. Елена преподаёт кружевоплетение в кировском хобби-клубе «Фестон» и ведёт блог, в котором делится профессиональными секретами, полезными мастер-классами и рассказывает об истории кружева. Гордится тем, что принадлежит к кукарской школе кружевоплетения, поставлявшей изделия царской семье.

Кировская кружевница стала лучшей в России

— Сегодня многие дизайнеры используют кружево в своих коллекциях. Даже в Кирове заказывают кружевные вещи для спецодежды сотрудников. В целом по стране кружевоплетение развивается. Этот вид рукоделия становится доступным, так как можно научиться ремеслу и через интернет. Нужно лишь специальное оборудование для кружевоплетения и желание узнать новый вид рукоделия, который не похож ни на один другой, — говорит Елена.

Дома победительницу встретили с радостью и гордостью. В планах у неё — окончить техникум, продолжать вести занятия по кружевоплетению и, конечно, участвовать в конкурсах, создавать новые произведения. В кружевоплетении изделия быстро не появляются — это каждодневный кропотливый труд, но он того стоит, признаётся кировская кружевница.

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Ольга Гилязева

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