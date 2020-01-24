Кировская лаборатория мирового уровня: 27 тысяч тестов – каждый день

О чём говорят: обзор событий в Кирове и Кировской области с 17 по 23 января.

Клинико­диагностическая лаборатория мирового уровня открыта в областном центре. Теперь высокоточные клинические исследования становятся доступнее для жителей нашего региона, а также для представителей других краёв и областей, решивших поправить здоровье в вятских медучреждениях.

Цифры, которые впечатляют

Более 1 тысячи видов проводимых лабораторных исследований; около 10 миллионов тестов в год и до 27 тысяч производимых тестов ежесуточно – масштабы работы лаборатории действительно впечатляют. При этом качество исследований отвечает современному европейскому уровню. По словам первого заместителя председателя правительства региона Дмитрия Курдюмова, здесь установлена японская, немецкая и американская техника, позволяющая в кратчайшие сроки выявить патологические изменения в организме человека, в том числе любое инфекционное и воспалительное заболевание.

На минувшей неделе обновлённую централизованную лабораторию Кировской областной клинической больницы посетил губернатор Игорь Васильев. Он оценил проведённые ремонт и реконструкцию, а также оснащённость лаборатории.

– Результаты проделанной здесь работы – серьёзные: комфортные условия, шикарное оборудование, – отметил по итогам визита Игорь Васильев. – В нашем регионе происходят рази-тельные перемены – не только ремонт и внедрение бережливых технологий, но и оснащение лаборатории оборудованием мирового уровня. На месте сегодняшних студентов – будущих врачей я бы мечтал здесь работать. Нужно доносить до населения, что область добивается таких результатов, и у нас даже государственная лаборатория – одна из лучших в стране. Это следствие реализации национального проекта «Здравоохранение» в нашем регионе и достижение задач, поставленных президентом Владимиром Путиным. За несколько лет в медицине произошли изменения к лучшему. И этим надо гордиться.

Важно отметить, что новое оборудование доступно для всех пациентов. При этом в деятельность лаборатории внедрены нанотехнологии: например, анализ крови определяется методом проточной цитометрии. По словам специалистов, аналогичное оборудование используется и в лаборатории Олимпийского комитета.

Пассажиропоток вырос в два раза

В кировском аэропорту «Победилово» в минувшем году практически в два раза вырос пассажиропоток. За 12 месяцев услугами вятской воздушной гавани воспользовались 240 тысяч 842 пассажира, тогда как в 2018-м показатель равнялся

128 тысячам.

По словам председателя правительства региона Александра Чурина, рост связан с тремя факторами: возвращением рейсов лоукостера «Победа», общим увеличением числа рейсов и сохранением полётов авиакомпании «Руслайн».

Сегодня улететь из Кирова можно в Москву и Санкт-Петербург, а также в Нарьян-Мар. Летом жители региона могут рассчитывать на появление рейсов в Симферополь, Анапу и Сочи.

По прогнозам регионального министерства транспорта, в 2020 году рост пассажиропотока в аэропорту «Победилово» продолжится. Ведомство ведёт активную работу с перевозчиками в плане расширения географии авиамаршрутов из Кирова и обратно.

Кстати, сейчас в аэропорту действует график, который позволяет обслужить разворотный пассажирский рейс в течение 30 минут. Кроме того, в 2019 году получены сертификат соответствия аэродрома и сертификат по авиационной безопасности. Также ведутся работы по техническому оснащению пожарной сигнализацией производственного здания авиационно-технической базы.

Ремонт дорог–2020: подготовка идёт

Регион готовится к реализации проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В министерстве транспорта Кировской области состоялось заседание рабочей группы по осуществлению ремонтов в 2020 году. Сейчас ведётся отбор подрядных организаций. Все контракты на выполнение работ должны быть заключены до 1 апреля.

По словам заместителя министра транспорта региона Юрия Шевелёва, особое внимание в этом году планируется вновь обратить на обеспечение безопасности дорожного движения. Подобная работа в прошлом году уже дала результаты: ряд инженерных мероприятий, реализованных при ремонтах трасс, позволил снизить по итогам 2019 года количество погибших в результате ДТП.

– Все участники проекта разработали «дорожные карты», содержащие план выполнения работ по каждому объекту, – подчеркнул замминистра. – Все мероприятия должны проходить в строгом соответствии с утверждёнными графиками. Контроль за выполнением работ будет вестись регулярно. Для предотвращения дорожно-транспортных происшествий в ремонт дорог включены установка освещения, барьеров, светофоров, знаков.

Кстати, как стало известно, в областном центре в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в год 75-летия Победы благоустроят подъездные пути к мемориальным зонам, а также отремонтируют улицы, которые носят имена героев Великой Отечественной войны или связанные с героическими событиями 1941-1945 годов.

Так, по информации администрации города Кирова, в 2020 году будут приведены в порядок грунтовые дороги по улицам Маршала Конева, Маршала Жукова и Маршала Вершинина. Кроме того, запланирован ремонт улиц в Нововятском районе, Дороничах, Лянгасове, Костине, Дымкове и Коминтерновском микрорайоне, ведущие к мемориалам памяти героев Великой Отечественной войны.

Плата за капремонт останется прежней

Январь – время не только построения планов на год, но и нередко корректировок в платёжках. Что касается размера взноса за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Кировской области в 2020 году, то он повышаться не будет. Решение об этом принято в правительстве региона.

Таким образом, как и в 2019-м, сумма взноса составит 8 рублей 30 копеек за один квадратный метр общей площади помещения в месяц.

– Наличие сформированных в Фонде капитального ремонта финансовых резервов позволяет обеспечить его устойчивое текущее финансовое состояние, – пояснил заместитель председателя правительства Кировской области Александр Царегородцев. – И это даёт нам возможность не индексировать в 2020 году размер взноса на капитальный ремонт.

Как напоминает пресс-центр регионального правительства, в соответствии с законом области «О реализации отдельных положений Жилищного кодекса Российской Федерации в сфере организации проведения капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Кировской области» размер взноса в регионе должен устанавливаться ежегодно. Ранее планировалось, что в 2020-м взнос составит 8 рублей 70 копеек за один квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме в месяц.

Плата за обращение с ТКО снизится

Ещё одна хорошая новость для жителей региона: с 1 января 2020 года на 8% снизился тариф регионального оператора на услугу по обращению с ТКО. Решение об этом принято Регио-

нальной службой по тарифам.

В результате тариф регионального оператора с 1 января 2020 года составляет 745,80 руб./м3

с учётом НДС. Для сравнения: в декабре 2019 года тариф составлял 809,20 руб./м3.

По информации пресс-центра правительства региона, для жителей частного сектора в Кирове с января за вывоз мусора плата установлена в размере 107,64 рубля с человека (было 116,79). Жители многоквартирных домов будут платить 3,85 рубля за квадратный метр (было 4,18).

В Кирово-Чепецке для жителей многоквартирных домов плата составит 3,67 рубля с квадратного метра (было 3,98). Для жителей частного сектора – 102,55 рубля с человека (было 111,27).

В области порядок оплаты производится только с количества проживающих. И здесь оплата составит 90,12 рубля с человека (было 97,78).

Стоит добавить, что платёжные документы с учётом новых тарифов жители Кировской области получат в феврале 2020 года.