Уважаемые жители Кировской области! Ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла!

От всей души поздравляю вас с 75-летием со Дня Победы в Великой Отечественной войне!

Сегодня, отмечая юбилей этой священной даты, мы вновь осознаём всю силу духа нашего народа, гордимся тем, что именно наши отцы, деды и прадеды смогли сокрушить фашистских захватчиков.

Красная Армия приняла на себя самые жестокие удары врага. Против наших бойцов была сосредоточена вся военная мощь фашистской Германии и именно советским солдатам удалось взять верх в решающих битвах Второй мировой войны.За свободу родной земли боролся весь многонациональный народ. Эти страшные события не обошли стороной ни один дом, ни одну семью.

Кировская область внесла огромный вклад в общее дело Победы над фашистскими захватчиками. 600 тысяч наших земляков отправились на фронт защищать своё Отечество. Многие из них не вернулись с поля боя, отдав жизнь во имя свободы будущих поколений.

В Киров эвакуировали предприятия из разных регионов страны. В круглосуточном режиме на них производили оружие, боеприпасы, военное снаряжение, авиационное оборудование. В условиях голода, без отдыха и сна на них трудились кировчане.

И мы гордимся тем, что среди героев Великой Отечественной войны и тружеников тыла так много жителей Кировской области! Все мы в неоплатном долгу перед вами и постараемся сделать всё, чтобы ваша жизнь была достойной.

К сожалению, в этом году все традиционные мероприятия, посвящённые Дню Победы, будут перенесены на более поздний период. Но несмотря на это, в каждой семье 9 мая будут вспоминать своих героев. Не останутся без внимания наши дорогие ветераны. Мы сделаем всё возможное, чтобы они смогли почувствовать нашу благодарность за их великий подвиг! Низкий поклон за ваш героический вклад в наше мирное будущее.

Уважаемые кировчане! В этот значимый для нашей страны день желаю вам крепкого здоровья и счастья, благополучия и мирного неба над головой! С праздником! С Днём Победы!

Игорь ВАСИЛЬЕВ,

губернатор Кировской области