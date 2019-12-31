Кировская область вошла в десятку лучших в России по развитию событийного туризма

В Кировской области есть чем заняться в новогодние каникулы. По результатам опубликованного недавно рейтинга регионов России Вятка вошла в десятку лучших по развитию событийного туризма.

Топ-10 составлен по итогам VIII Национальной премии Russian Event Awards 2019. Всего для участия в ней было заявлено 683 проекта из 72 регионов страны. Состоялись три региональных конкурса. В финале премии в Самаре было представлено более 200 проектов из 51 региона России и два – из Белоруссии и Латвии. По результатам всех конкурсных этапов и был составлен ежегодный рейтинг регионов.

В первую десятку вошли Кировская, Нижегородская, Свердловская, Московская, Саратовская, Самарская области, а также Татарстан, Удмуртия, Бурятия и Алтайский край. Их опыт развития событийного туризма эксперты отметили как наиболее успешный.

По словам министра спорта и молодёжной политики Кировской области Анны Альминовой, это заслуженный успех, особенно если учесть, что в 2019 году 13 проектов нашего региона получили высшие награды на нескольких профессиональных премиях в сфере туризма.

Многие запомнили впервые организованный в завершившемся году «Сказочный олимпийский день», который собрал более десяти тысяч жителей и гостей Кирова. Популярны фестивали «Хлыновская застава», «Взлётная полоса», «Гринландия», «Истобенский огурец» и «Вятский лапоть», ралли «Я сама», «Карнавал шляп», серия любительских легкоатлетических забегов «Вятские холмы» и другие. На них с удовольствием приезжают туристы из других регионов.

– Событийный туризм даёт импульс развитию внутреннего туризма и, главное, продвижению территории, – считает основатель Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards Геннадий Шаталов. – Я бы выделил несколько регионов, которые работу в сфере событийного туризма систематизировали, подходят к ней стратегически, проводят специальные обучающие семинары: Алтайский край, Пермский край, Приморский край, Республика Татарстан, Республика Саха (Якутия), Белгородская, Кировская, Липецкая, Самарская, Свердловская, Тверская, Ульяновская и Ярославская области.

Кстати, примером для других регионов, по мнению специалистов, может стать и кировский проект «Премия «Гостеприимный город». Эта профессиональная премия в сфере гостиничного бизнеса тоже впервые была учреждена в Кировской области при участии министерства спорта и молодёжной политики, Центра развития туризма, ассоциации отельеров, ВятГУ и стала крупным событием деловой направленности в сфере туризма и гостеприимства в 2019 году.

– Такие мероприятия способствуют выстраиванию новых партнёрских отношений, ведь до этого мы с некоторыми организациями даже не были знакомы, а сейчас планируем совместные деловые площадки в рамках образовательного процесса. Совместная деятельность науки и практики – это всегда круто! – отмечает и.о. завкафедрой сервиса, туризма и торгового дела ВятГУ Юлия Колесова.

Кроме того, популярными региональными туристическими брендами, в том числе для иностранных туристов, по-прежнему остаются дымковская глиняная игрушка и другие промыслы, жизнь и творчество художников Виктора и Аполлинария Васнецовых, тема космоса и предки динозавров – парейазавры. Как сообщили в Центре развития туризма Кировской области, многие гости, посетившие нашу область, возвращаются в регион, чтобы посетить понравившиеся турплощадки, такие, как «вкусные» музеи шоколада и мороженого, парк отдыха и развлечений «Юркин парк», резиденция Кикиморы Вятской, «Усадьба Ивана Царевича», музей шляп в Вятских Полянах и другие.

— Любой желающий может получить в региональном туристско-информационном центре бесплатные буклеты по самым интересным маршрутам, а также туристскую карту достопримечательностей. Вся полиграфия продублирована на английском языке для удобства иностранных путешественников, – говорят в центре.

Там же расскажут, куда отправиться туристам сейчас, если они решат отдохнуть в Кировской области. Например, в топ-5 лучших мероприятий, которые проходят в зимние выходные по всей России, по версии экспертов аналитического агентства «ТурСтат», вошло мероприятие «Вятское Новогодище» в Вятских Полянах. Весь список событий региона с описанием, датами и местом проведения можно посмотреть на основном туристическом информационном портале региона visitkirov.ru.

Кстати

Как отмечают в министерстве спорта и молодёжной политики Кировской области, поток туристов в регион ежегодно растёт. В 2018 году их количество составило 312 тысяч человек, по итогам 2019 года ожидается дальнейшее увеличение, в том числе иностранных гостей.