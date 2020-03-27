Кировская область готовится к предстоящему половодью

В региональном правительстве под председательством главы региона Игоря Васильева состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Кировской области. На совещании обсудили готовность к периоду половодья в муниципальных образованиях региона.

Готовность оценили в ходе тренировки

Открывая совещание, губернатор отметил, что в регионе была проведена — штабная тренировка с комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

– Такие тренировки направлены на проверку готовности федеральных и областных структур к действиям в чрезвычайных ситуациях, совершенствование практических навыков членов комиссии в выработке решений, проверку реальности планов действий и готовности сил и средств, – сказал глава региона.

Как отметил начальник управления защиты населения и территорий администрации губернатора и правительства Кировской области Сергей Плетенёв, тренировка прошла организованно и слаженно.

– В ходе неё были отработаны вопросы организации управления и связи, закреплены навыки специалистов по выработке предложений, направленных на обеспечение проведения работ по ликвидации последствий ЧС и жизнеобеспечению населения в зоне затопления, отработан механизм принятия управленческих решений, – подчеркнул Сергей Леонидович.

Создана группировка сил

Начальник оперативно-аналитического отдела управления защиты населения и территорий администрации губернатора и правительства Кировской области Александр Мищихин добавил, что для предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, вызванных половодьем, создана необходимая группировка сил и средств: более 9 тысяч человек и свыше

2,5 тысячи единиц техники, а также плавательные средства.

– В соответствии с прогнозными данными вскрытие реки Вятки произойдет в конце марта – начале апреля. Спланированы эвакуационные мероприятия, в случае нарушения централизованного водоснабжения будет организован подвоз воды, для этого на территории области имеется 791 артезианская скважина. На базе двух областных пожарных частей в Климковке Белохолуницкого района и Радужного созданы две водолазные группы, которые оснащены современным снаряжением и специальной техникой для проведения водолазных спусков, – рассказал Александр Мищихин.

Предусмотрены финансовые средства

Кроме того, в резервном фонде правительства Кировской области для мероприятий по ликвидации ЧС, в том числе в период половодья, предусмотрены финансовые средства в размере 15 млн рублей. Также в бюджетах муниципальных образований предусмотрены финансовые средства в объёме порядка 8 млн рублей.

Глава Яранского муниципального района Кировской области Денис Иконников уточнил, что спланировано жизнеобеспечение населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, а также организованы эвакуационные мероприятия на территории района.

В завершение заседания глава региона Игорь Васильев рекомендовал органам местного самоуправления Кировской области заблаговременно приступить к проведению необходимых противопаводковых мероприятий.