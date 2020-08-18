Кировская область и ДОСААФ договорились о сотрудничестве

Соглашение сроком на пять лет было подписано в конце прошлой недели.

Свои подписи под документом поставили председатель правительства Александр Чурин и председатель ДОСААФ России Александр Колмаков, впервые посетивший город Киров.

– Это соглашение направлено на патриотическое воспитание молодёжи, на подготовку ребят к службе в Вооружённых Силах РФ, а также на развитие материально-технической базы регионального отделения ДОСААФ, – отметил Александр Анатольевич. – Кировскому отделению уже 93 года, оно развивалось вместе со страной, поэтому история России и история ДОСААФ неразрывно связаны. Наше сотрудничество направлено на создание и укрепление гражданского общества, а в глобальном смысле – на повышение обороноспособности страны. Я хочу сказать слова благодарности за ту огромную работу, которую ведёт организация, и надеюсь на плодотворное сотрудничество в дальнейшем.

Председатель российского ДОСААФ в свою очередь поблагодарил главу кировского правительства и подчеркнул значимость тех обязательств, которые берёт на себя организация.

– Направления, в которых мы работаем, основаны на государственных задачах. В прошлом году на съезде ДОСААФ был принят пятилетний план развития организации. Патриотическое воспитание, подготовка граждан к военной службе, развитие технических видов спорта, в том числе авиации и массовых видов физической культуры – всё это мы сейчас переосмыслим и будем оптимизировать, будем участвовать в федеральных и региональных программах и вместе искать пути, как на единых площадках в рамках муниципальных образований эти вопросы решать более качественно и эффективно, – сказал Александр Колмаков.

В рамках совместной работы ДОСААФ при поддержке областного правительства будет проводить мероприятия, направленные на допризывную подготовку граждан, профессиональное ориентирование и отбор кандидатов для обучения по военно-учётным специальностям, а также мероприятия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.

Сегодня в кировском отделении ДОСААФ действуют аэроклуб, автодром, школа будущего солдата, а также кружки стрельбы и самообороны без оружия. Общество активно участвует в развитии юнармейского движения, под флагом ДОСААФ выступают восемь военно-патриотических клубов. Члены общества содействия армии, авиации и флоту России имеют возможность пользоваться льготными услугами авиационных, спортивных и образовательных организаций, работающих под эгидой ДОСААФ.

Стоит отметить, что за последние годы общество прошло немалый путь развития. Если пять лет назад отделения ДОСААФ присутствовали лишь в некоторых районах области, то сегодня в муниципалитетах действуют 23 отделения.