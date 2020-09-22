Кировская область присоединится к Всероссийскому экологическому диктанту

В акции, которая поможет привлечь внимание к вопросам защиты окружающей среды, примут участие более миллиона россиян разных возрастов и разных профессий.

Организаторами мероприятия выступят Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, АНО «Равноправие», федеральный детский эколого-биологический центр и общественное движение «Ангел — детства хранитель»

Онлайн и оффлайн

Экодиктант приурочен к Международному дню вторичной переработки отходов (он же — День рециклинга) и пройдёт в двух форматах: оффлайн и онлайн.

15 ноября, в воскресенье, все желающие без ограничения по возрасту смогут пройти онлайн-тестирование. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте Экодиктант.рус,

который начнёт работать с 1 октября. Онлайн-этап пройдёт в четырёх различных по сложности категориях: дети и подростки от 12 до 17 лет, рабочая молодёжь и студенты от 18 до 37 лет, взрослое население, специалисты, государственные и муниципальные служащие.

16 ноября, в понедельник, по всей стране будут работать оффлайн-площадки. Проверить свои знания по экологии смогут три группы участников: дети старше 12 лет, студенты, работники компаний и организаций.

Время тестирования — по опыту географического диктанта — составит один час. Все работы будут отправлены в Москву, где их проверят ведущие эксперты-экологи страны. Результаты будут опубликованы на сайте Экодиктант.рус — без раскрытия персональных данных, и узнать свой балл участники смогут по идентификационному номеру.

Победители основного этапа экологического диктанта получат грамоты и ценные призы, а всем участникам будут выданы сертификаты.

В преддверии экодиктанта также дан старт трём всероссийским конкурсам: на лучший слоган, который станет визитной карточкой мероприятия, на лучший вопрос и на лучший видео-урок на заданную экологическую тематику. С условиями конкурсов можно ознакомиться на сайте акции. Желающим принять участие следует поспешить — сроки ограничены, а итоги будут подведены в октябре.

В настоящее время в Кировской области формируется оргкомитет экодиктанта, который возглавит председатель правительства Кировской области Александр Чурин, а также ведётся подготовительная работа по организации оффлайн-площадок. В Кировской области таких пока что три: о своём участии уже заявили министерство окружающей среды Кировской области, ВятГУ и филиал «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ».

— Мы надеемся, что предприятия нашей области также откликнутся и примут активное участие в экодиктанте как путём привлечения своих сотрудников к участию в режиме онлайн, так и организацией региональных площадок, — сказала на пресс-конференции министр охраны окружающей среды Кировской области Алла Албегова.

Как добавила завкафедрой экологии и природопользования Института химии и экологии опорного вуза Екатерина Рябова, экодиктант в полной мере соотносится с теми задачами, которые ставит ВятГУ при подготовке будущих специалистов в сфере экологии и природопользования.

— Мы планируем, что в этом мероприятии будет участвовать значительное количество студентов — от специалистов, которые занимаются естественнонаучным направлением, до сотрудников университета.

Без раздумий подключился к акции и Кировский филиал АО «ОХК «УРАЛХИМ». Заместитель главного инженера филиала по экологии Марина Мельник подчеркнула, что на предприятии трудится много активных людей, которым не безразлична судьба родного города и области. И для них диктант станет шансом не только проверить свои знания, но и принять участие в общем экоделе.

Возможность создания региональной площадки открыта для всех организаций: школ, учреждений культуры, частных компаний и промышленных предприятий. Предполагается, что в связи с эпидемиологической ситуацией все площадки будут закрытого типа — диктант пройдёт только внутри организации, без приглашения людей со стороны.

Не просто проверка знаний

Говоря о целях акции, глава минприроды подчеркнула: экодиктант призван повысить экологическую культуру населения.

Традиционно диктант — проверка грамотности, своеобразный срез уровня знаний, только один правильный ответ без вариантов и права выбора. Таким ли будет экодиктант-2020? Скорее нет, чем да. Содержание вопросов пока не раскрывается, но, по словам Аллы Албеговой, тестирование и конкурсы станут не просто проверкой знаний, но и поводом для размышлений.

— Я думаю, что большая часть вопросов будет направлена на повышение экологической культуры — не грамотности, а именно культуры. Это тест не столько на знание экологии, сколько на понимание задач устойчивого развития, того, как на него влияет один из самых наших главных факторов — природа, окружающая нас среда. Один из примеров мы с нашими сотрудниками разбирали, он очень каверзный. Казалось бы, можно просто ответить, но, когда начинаешь думать, возникает прямо противоположный ответ, нежели первый посыл. Поэтому это работа и на внимание, и на понимание ситуации, на сообразительность, на реакцию.

Зачем участвовать в экодиктанте?..

…И в чём заключается практический смысл этой акции? Как отметила Алла Албегова, кого-то мотивируют ценные призы, а полученные дипломы и сертификаты, несомненно, станут достойной частью портфолио и показателем активного образа жизни будущих абитуриентов и молодых специалистов. Но главное всё же не в материальном.

— Экодиктант — это возможность сверить свои позиции: правильно ли я всё понимаю, правильно ли я встраиваюсь в экосистему. Не надо бояться принять участие. Это интересно — посмотреть, насколько мы правильно мыслим, какая у нас жизненная позиция в сфере экологической культуры.

Фото Александра ПАПЫРИНА