Кировская скульптура вошла в список необычных арт-объектов России

На следующей неделе за кировскую композицию можно будет проголосовать.

Онлайн сервис путешествий Туту.ру вновь запустил необычный проект. Ранее там проходил конкурс на самое весёлое название российских городов и деревень. Кировская область тогда не осталась в стороне. Название двух деревень, расположенных в нашем регионе, предложили включить в список для голосования на следующий год. Речь идет о деревнях Кобели и Бздюли. Кстати, с табличкой на въезде в Бздюли сфотографировался российский юморист Ефим Шифрин. Это было в 2016 году.

Теперь жители России с помощью голосования выбирают самую необычную скульптуру. Для начала был сформирован ТОП-100 примечательных арт-объектов. Каждую неделю в соцсетях за группу из 10 таких скульптурных композиций идёт голосование.

Сейчас открыт пятый раунд. Пользователи голосуют за памятник дворнику из Якутска, кошке из Владивостока, зубу из Четы и др.

Известно, что в шестом раунде среди других объектов будет скульптура, расположенная в Кирове. Это «Зайчики на одуванчике». Она уже входит в ТОП-100 самых необычных скульптур нашей страны. Сейчас она будет бороться за участие в финале. Для того, чтобы арт-объект вошёл в финал, необходимо набрать наибольшее число голосов. Голосование начнётся 24 ноября.

Как рассказали в Центре развития туризма Кировской области, кроме наших зайцев, в шестом раунде будут участвовать разные памятники. Например, посвящённые букве Й (Йошкар-Ола), частному объявлению (Нижний Новгород), алюминиевой ложке (Ульяновск), а также скульптура «Кузя и мама» (Одоев) и др.

«Зайчики на одуванчике» находятся в исторической части города. Их установили несколько лет назад рядом с перекрёстком улиц Урицкого и Молодой Гвардии. Сейчас это новое место отдыха.

Фото: 2gis.ru, vk.com/tu_tu_ru