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Кировская скульптура вошла в список необычных арт-объектов России

Екатерина Сонина Выбор редакции, Культура, Лучшее, Новости

На следующей неделе за кировскую композицию можно будет проголосовать.

Онлайн сервис путешествий Туту.ру вновь запустил необычный проект. Ранее там проходил конкурс на самое весёлое название российских городов и деревень. Кировская область тогда не осталась в стороне. Название двух деревень, расположенных в нашем регионе, предложили включить в список для голосования на следующий год. Речь идет о деревнях Кобели и Бздюли. Кстати, с табличкой на въезде в Бздюли сфотографировался российский юморист Ефим Шифрин. Это было в 2016 году.

Кировская скульптура вошла в список необычных арт-объектов России

Теперь жители России с помощью голосования выбирают самую необычную скульптуру. Для начала был сформирован ТОП-100 примечательных арт-объектов. Каждую неделю в соцсетях за группу из 10 таких скульптурных композиций идёт голосование.

Сейчас открыт пятый раунд. Пользователи голосуют за памятник дворнику из Якутска, кошке из Владивостока, зубу из Четы и др.

Кировская скульптура вошла в список необычных арт-объектов России

Известно, что в шестом раунде среди других объектов будет скульптура, расположенная в Кирове. Это «Зайчики на одуванчике». Она уже входит в ТОП-100 самых необычных скульптур нашей страны. Сейчас она будет бороться за участие в финале. Для того, чтобы арт-объект вошёл в финал, необходимо набрать наибольшее число голосов. Голосование начнётся 24 ноября.

Как рассказали в Центре развития туризма Кировской области, кроме наших зайцев, в шестом раунде будут участвовать разные памятники. Например, посвящённые букве Й (Йошкар-Ола), частному объявлению (Нижний Новгород), алюминиевой ложке (Ульяновск), а также скульптура «Кузя и мама» (Одоев) и др.

«Зайчики на одуванчике» находятся в исторической части города. Их установили несколько лет назад рядом с перекрёстком улиц Урицкого и Молодой Гвардии. Сейчас это новое место отдыха.

Фото: 2gis.ru, vk.com/tu_tu_ru

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Екатерина Сонина

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