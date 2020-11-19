Кировские активисты спасли самую маленькую сову

Мохноногий сыч попал к волонтёрам случайно.

В Центр реабилитации животных «Большое гнездо» неравнодушные люди привезли мохноногого сыча, который не мог взлететь. Эта птица считается довольно редкой. Мохноногий сыч — одна из самых мелких птиц среди всех разновидностей сов. Её вес всего около 200 грамм.

Оказалось, что у птицы открытый перелом крыла. Была сделана операция. Сразу после неё пернатый пациент попытался взлететь. Сейчас он находится в центре на восстановлении.

Волонтёры ухаживают за ним и пытаются ограничивать в движениях, чтобы крыло быстрее срослось. Но сделать это оказалось непросто. Сыч прогрыз все коробки, в которую его садят. Несмотря на травму, он спокойно перелетает с места на место.

Поэтому активисты обратились к кировчанам с просьбой отдать ненужную им пластиковую переноску. Откликнулось сразу несколько человек. Сейчас сыч уже сидит в новом домике.

Фото: vk.com/savebirds43