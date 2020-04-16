Кировские волонтёры начали передавать антисептик в районы

Дезинфицирующие средства для добровольцев в районах Кировской области выделили предприятия. При содействии Вятской торгово-промышленной палаты компании «Вятич», «Два Андрея» и «НПП Перспектива43» объединились, чтобы изготовить и раздать 10 тонн кожного антисептика жителям региона, в том числе волонтёрам.

Сегодня, как рассказали в министерстве спорта и молодёжной политики, порядка 600 добровольцев работают в районах в рамках всероссийской акции #МыВместе. В период самоизоляции молодые люди оказывают пожилым жителям районов помощь по доставке продуктов, лекарств, оплате коммунальных услуг и должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты. В ближайшие две недели им передадут из Кирова 5000 бутылок антисептика «Хлорамин Б».