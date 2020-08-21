Кировские инженеры — в двадцатке лучших на международном форуме

14 место из 97 заняла команда АО «ЛЕПСЕ» по итогам IX Международного молодёжного промышленного форума. Его организатором выступил Союз машиностроителей России при поддержке ГК «Ростех», Федерального агентства по делам молодёжи, Лиги содействия оборонным предприятиям, ВФСО «Трудовые резервы».

Всего в работе форума приняли участие более полутора тысяч инженеров и учёных из 57 регионов страны, делегаты из 63 иностранных государств.

В этом году мероприятие впервые прошло в онлайн-формате на площадках в социальной сети «ВКонтакте» и на канале YouTube. В повестке были онлайн-встречи с главами государственных корпораций, руководителями и экспертами предприятий машиностроительной отрасли, конкурсы в социальных сетях, видеолекции и дистанционные мастер-классы.

По словам инженеров АО «ЛЕПСЕ», вошедших в состав заводской команды, онлайн-формат имеет свои плюсы, но и создаёт определённые сложности. Не всегда была возможность оперативно проконсультироваться с экспертами насчёт критериев конкурсных заданий, много времени приходилось затрачивать на монтаж видеороликов. К преимуществам заводчане единодушно отнесли возможность охватить наибольшее количество активностей.

Координатор молодёжных проектов Кировского регионального отделения СМР, капитан заводской команды, инженер-конструктор АО «ЛЕПСЕ» Андрей Шилов рассказал: