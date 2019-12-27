Кировские ледолазки заняли весь пьедестал на уникальном чемпионате России

Триумфом кировских спортсменов завершился чемпионат России по альпинизму в Тюмени. Он впервые прошёл в дисциплине «комбинация». За медали боролись 36 сильнейших ледолазов страны.

В результате среди женщин весь пьедестал заняли спортсменки из Кировской области. Золотую медаль завоевала звезда мирового ледолазания Мария Толоконина, серебряную – Ирина Дубовцева, бронзовую – Валерия Богдан. Кроме того, среди мужчин тройку призёров замкнул кировский спортсмен Вадим Мальщуков.

– У меня остались только позитивные впечатления от старта в Тюмени. Всё прошло на высоком уровне, – рассказала Мария Толоконина в интервью агентству спортивных новостей «Тюменская арена». – Мне как спортсмену было комфортно, интересно и позитивно, а это самое главное.

По словам Марии, трассы на «трудность» получились неоднозначные, поэтому было сложно понять, кто выиграет. Трасса на «скорость» по высоте соответствовала требованиям, однако «лёд был сложный, и самых быстрых забегов показать не удалось».

Спортсменка выразила своё отношение и к новому виду ледолазания – «комбинации».

— Эта дисциплина только начинает развиваться. Спортсменов-универсалов становится больше. Я, как опытный участник в обоих видах, понимаю, что это сложно, но многие начинают практиковать и «скорость», и «трудность». Только так можно развиваться, – отметила Мария Толоконина.

Спортсмены-коллеги уже поздравили кировчанку. «Маша в Тюмени была на высоте!» – выразил восхищение в разговоре с местным корреспондентом президент тюменской региональной федерации альпинизма Тимур Гайнуллин. По его мнению, звезда мирового ледолазания вырастила достойную команду – Ирину Дубовцеву и Валерию Богдан. Вместе три девушки заняли весь пьедестал на прошедшем чемпионате.

– Весёлые старты получились и продуктивные! Так как именно в Тюмени я выполнила МС», – поделилась радостью в социальной сети «ВКонтакте» Ирина Дубовцева.

Как пояснил председатель федерации альпинизма и скалолазания Кировской области Павел Шабалин, чемпионат для региона действительно прошёл удачно, и, помимо наград и призовых мест, два наших спортсмена, Ирина Дубовцева и Вадим Мальщуков, выполнили нормативы мастера спорта.

Сейчас покорители вертикалей готовятся к новым стартам. По данным областного министерства спорта и молодёжной политики, следующие соревнования, в которых примут участие кировские спортсмены, пройдут в январе 2020 года в Китае. Там состоится 1-й этап Кубка мира по ледолазанию.