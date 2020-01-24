Кировские отели среднего размера получили категорию звёздности

С 1 января 2020 года отели, в которых более 15 номеров, будут штрафовать при отсутствии свидетельства о присвоении определённой категории. Удалось ли кировским гостиницам получить пресловутые звёзды? Насколько вообще востребованы их услуги и кто в них живёт?

Как рассказали в Центре развития туризма Кировской облас­ти, сегодня в регионе действуют 26 отелей с фондом более 15 номеров. Самые крупные гостиницы, где свыше 50 номеров, расположены в основном в Кирове, они прошли официальную процедуру государственной классификации даже досрочно и уже имеют свидетельства о присвоении звёздности. Гораздо больше в регионе гостиниц среднего размера, с фондом от 15 до 50 номеров. Какова ситуация с ними?

– В данный момент все эти средства коллективного размещения находятся в завершающей стадии получения категории. Учитываются площадь номеров и их количество, интерьер и техническое оснащение, внешний вид здания, удобство подъездных путей, питание и различные услуги, – сообщили в центре. – Большинству гостиниц категория уже присвоена, в основном это «три звезды» и «четыре звезды». Важно, что кировские отели соответствуют заявленному уровню, и это ценят туристы.

Тот факт, что гостиницы в Кирове, например, часто забиты до отказа в течение рабочей недели, подтверждает: поток бизнес­поездок в регион велик и деловая жизнь в областном центре кипит. Нередко целые этажи отелей занимают спортсмены, съезжающиеся на крупные, в том числе всероссийского и международного уровня, соревнования, проводимые в регионе. Популярны и крупные гостиницы, и поменьше, тем более что даже трёхзвёздочные «середнячки» предлагают на выбор номера с разным уровнем комфорта и набором услуг.

– Бизнес­туризм является важной составляющей гостевого потока в Кировскую область, но не единственной. Многие туристы приезжают на зарекомендовавшие себя массовые мероприятия, например, байк­рок­фестиваль «Взлётная полоса», фестиваль авторской песни «Гринландия» и другие, – говорят отельеры.

По словам специалистов, уровень заполняемости кировских отелей составляет в среднем 50­55 процентов и возрастает в высокий сезон до 60 процентов, что является достаточно хорошим показателем на российском уровне.

Классификация гостиниц призвана облегчить туристам выбор места проживания в регионах. По количеству «звёзд» они могут определить, какой уровень сервиса получат за свои деньги.

Кстати, присвоение категории звёздности лишь до недавних пор было делом добровольным. Однако согласно КоАП РФ с 1 января 2020 года отели, в которых более 15 номеров, будут штрафовать при отсутствии свидетельства о присвоении определённой категории. С 1 июля 2019 года за отсутствие категории ответственность наступила у гостиниц с номерным фондом более 50 единиц. С 1 января 2021 года начнут штрафовать все гостиницы без исключения. Закон предусматривает административную ответственность не только за отсутствие свидетельства, но и за указание в названии гостиницы или в рекламе «лишних» звёзд.

Елена ДАНЮШЕНКОВА, директор Центра развития туризма Кировской области: