Кировские рестораторы не удивлены

Роспотребнадзор разработал новые правила оказания услуг общественного питания. Они включают возможность дистанционного приёма заказа через интернет или по телефону, а также право клиента не оставлять чаевые, которые иной раз включают в плату.

Кроме того, рестораны, кафе и т.п. должны будут предоставлять клиентам информацию о калорийности предлагаемых блюд и напитков, о содержании белков, жиров и углеводов, витаминов, макро– и микроэлементов при добавлении их в процессе приготовления, а также о составе, включая наименования использованных пищевых и биологически активных добавок.

По словам представителей кировских заведений, они уже практикуют это.

– Всё это можно увидеть на сайте/приложении, при выборе продукта. Нам нечего скрывать от клиентов, – сказал управляющий сети «Додо Пицца Киров» Олег Сницар.

Как признаются специалисты, на практике редкий клиент подсчитывает калории, читая меню. Тем не менее информация о количестве белков, жиров и углеводов в том или ином блюде может быть полезна, в том числе тем, кто следит за фигурой и заботится о правильном питании.

– БЖУ, например, мы и сейчас рассчитываем, и даже на сайте при просмотре меню или доставки гости могут посчитать калории. Это тренд времени, – считает коммерческий директор сети «Сели-Поели» Пётр Кочетов. – С другой стороны, надзорные органы многие правильные идеи превращают затем в дополнительные барьеры для бизнеса.

Как отмечает сайт РБК со ссылкой на президента Федерации рестораторов и отельеров России Игоря Бухарова, разработанный документ дублирует ряд положений действующего законодательства, а дополнительные правила создают основания для внеплановых проверок проверяющими органами и наказания предприятий общепита.

Проект соответствующего постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.У рестораторов есть возможность внести свои конструктивные предложения в документ. Публичное обсуждение проекта с новыми правилами работы общепита продлится до 6 августа.

Если документ будет принят, то новые правила вступят в силу с 1 января 2021 года.

В Вятской торгово-промышленной палате сообщили, что в случае обращения предпринимателей готовы поддержать тему.