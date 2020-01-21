Кировские школьники побывали на Байконуре и увидели запуск «Союза»

Поездки на Байконур проходят уже второй год при поддержке правительства Кировской области. И это не просто «подарочные» экскурсии за победы на олимпиадах, а настоящий «курс молодого космонавта» с теорией и практикой. В этом году в состав делегации вошли трое кировских школьников: Кирилл Мусихин, Елизавета Сунгурова и Максим Дрягин. О своей поездке они рассказали на встрече с вице-губернатором Андреем Плитко в детском космическом центре.

За 10 дней ребята побывали во всех уголках Байконура и посетили исторические и действующие объекты космодрома: музей космонавтики, мемориальные домики Сергея Королева и Юрия Гагарина, орбитальный корабль «Буран», пункт-бункер управления запуском ракеты-носителя «Энергия», площадку «Гагаринский старт», аллею космонавтов, где до сих пор сажают деревья перед полётом, а также монтажно-испытательные комплексы – МИКи, в которых собирают и тестируют ракеты. «Всё совершенно секретно. Даже работники одного МИКа не могут перейти на другой, а нам показали почти всё», – подчеркнул Максим Дрягин.

По итогам практических занятий в Международной космической школе Байконура участники делегации построили и запустили в небо свои собственные ракеты. Уцелели не все – некоторые взорвались в воздухе («Совсем как настоящие», – засмеялись в зале). Однако изделия кировчан оказались вполне надёжными и продержались дольше прочих.

«Мы чувствовали колебание воздуха»

Самым ярким событием для всех участников поездки стал запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а», которая вместе с грузовым транспортным кораблём «Прогресс МС-13» стартовала с Байконура 6 декабря, чтобы доставить на борт МКС топливо, воду и другие грузы.

Участникам прошлогодней делегации не повезло – из-за плохих погодных условий они не смогли увидеть старт ракеты. Но в этот раз погода не подвела, и кировские школьники стали очевидцами потрясающего зрелища, которое немногим удаётся наблюдать воочию, а не с экранов компьютеров.

Как рассказала Елизавета Сунгурова, за два дня до запуска на космодроме стоял сильный туман, шёл снег с дождём, и ребята не надеялись, что удастся что-то разглядеть. Однако в день запуска небо прояснилось. «Мы находились на расстоянии километра с лишним от стартовой площадки, но нам было всё прекрасно видно. Земля не дрожала (как бывает при запуске ракеты-носителя «Протона»), но мы чувствовали колебание воздуха, слышали, как запускаются двигатели, видели, как отводятся фермы, отделяются ступени. А когда ракета пропала из поля зрения, остался белый след в виде спирали, похожий на облако. Он ещё долго держался в небе».

Потом ребята ушли в палатку, откуда вёлся прямой эфир переговоров из командного пункта, и стали смотреть видео с камер на борту. «Когда сказали, что отделилась третья ступень и «Прогресс» выведен на орбиту, все закричали «ура!». У меня прямо мурашки по коже побежали. Раньше я смотрела запуск ракет с экрана, а теперь своими глазами увидела, и это самое яркое, что случилось со мной», – вспоминает Лиза.

«Вам очень повезло побывать на космодроме и получить незабываемые впечатления. Поездка на Байконур – моя детская мечта, которую пока так и не удалось осуществить», – отметил вице-губернатор Андрей Плитко, пожелав участникам делегации сохранить любовь к науке, потому что именно с таких детских интересов и начинаются серьёзные достижения.

Как стать космонавтом

Свой путь к большим свершениям ребята уже начали. Лиза учится в восьмом классе школы № 14, занимается в клубе ДКЦ «Виртуальная космонавтика» и в будущем хочет стать космонавтом. Благодаря упорным занятиям на специальных тренажёрах школьница умеет управлять кораблем «Союз», и её мастерство поражает многих космонавтов, побывавших в кировском космоцентре.

Связать свою жизнь с космосом планирует и Кирилл Мусихин, призёр XV молодёжных Циолковских чтений. Его интересы лежат в сфере «лунной программы», которая была закрыта после неудачных запусков ракеты «Н-1», однако осталась перспективной областью космических наук. «Запасы на Земле исчерпаемы, но у нас есть возможность добывать ресурсы на других планетах», – считает Кирилл. И мечта может стать реальностью, если идти к ней, невзирая ни на какие трудности, как уже сделал участник прошлой поездки на Байконур воспитанник ДКЦ Артём Баранов. Осенью он стал студентом Санкт-Петербургского университета гражданской авиации.

Так же могут сделать и другие юные кировчане, мечтающие о космосе. Обеспечить подрастающему поколению возможность реализовать свой потенциал помогают такие уникальные комплексы, как кировский космоцентр. Сегодня здесь множество клубов для разных возрастов – это и «Кьюриосити», где с помощью 3D-ручки ребята делают космические корабли и другие летательные аппараты, и «Занимательная астрономия», где можно посмотреть на звёзды в телескоп, и студия «Рисуем космос», и «серьёзная» робототехника для старших школьников, где изготавливают модели, которые по-настоящему полетят. А для посетителей открыта новая интерактивная зона с творческими лабораториями, танцующим роботом и космическими весами, которые показывают вес человека на разных планетах.

«Ребят к нам ходит очень много, приезжают даже из районов. Детская фантазия безгранична, сегодня они рисуют ракеты, а завтра по их рисункам будут строить настоящие космические корабли», – говорит директор космического центра Светлана Шумайлова. Кстати, сейчас ДКЦ ведёт дополнительный набор в клубы – записаться может каждый, и, как знать, возможно, в следующем году на Байконур отправится гораздо больше участников из Кирова.