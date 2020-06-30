Кировские школьники придумали робота-картофелекопателя

Для участия в нём гимназисты Даниил Колесников (7«Б» класс), Дмитрий Метелёв (6 «Б» класс) и Нохрин Алексей (6 «Б» класс) со своим руководителем, учителем информатики Романом Вахрушевым представили проект по созданию модели универсального автономного робота­-картофелекопателя.

– С интересом и энтузиазмом ребята включились в работу, – рассказывает Роман Олегович. – Сначала необходимо было вникнуть в основы действия механизмов и различной техники, окружающей нас повсюду. Сборка модели не должна происходить спонтанно. Ей предшествует не один урок обсуждения, мозгового штурма и обоснования целесообразности того или иного решения, оборудования робота и возможности дальнейшего его программирования. Также важной является возможность практической реализации изобретения, применения его в реальных условиях.

Но это только половина поставленной задачи. Собрав механизм, его ещё нужно запрограммировать. Хотя среда программирования Lab View и является интуитивно понятной, её особенности всё же требуют внимательного изучения. Программирование всегда было и, наверно, останется самой интересной, но в то же время самой сложной задачей, стоящей перед учениками, учителями, разработчиками любого возраста.

Огромное количество подводных камней, которые нужно учесть в ходе составления программы (особенности конструкции робота, его составных частей, моторов и датчиков), позволяют научиться правильно, логично мыслить и планировать свою деятельность.

И хотя кружок робототехники, который действует в гимназии, начал работу совсем недавно, это не первая презентация модели. Ещё зимой, до объявления пандемии, ребята успешно выступили с этим роботом на III областном конкурсе-­фестивале юных исследователей-­изобретателей «Бионик» в областном Дворце творчества детей и молодёжи.

Возможность организовать кружок, работающий в современном и перспективном направлении, подарила гимназии группа компаний «Железно», вручив директору Елене

Мошкиной два года назад, в день 20­летия ВПГ, комплект наборов для занятия робототехникой. И наборы эти востребованы в гимназии не только в течение учебного года – во время работы школьного летнего лагеря гимназисты любят приходить в кабинет информатики на занятия по робототехнике, которые специально предусмотрены для них программой лагеря.

– И даже если учащиеся, занимающиеся робототехникой, не свяжут свою судьбу с программированием, – подытоживает Роман Вахрушев, – это всё равно будет для них очень полезным опытом, так как в стремительно меняющемся мире, где нужно грамотно и рационально планировать деятельность, навыки построения алгоритма своих действий очень важны.

Кстати, сотрудничество ВПГ и компании строится в нескольких направлениях. Ребята в рамках профориентационной работы не раз бывали в главном офисе шефов, а также на экскурсиях по строящимся объектам. Такие поездки оставляют много позитивных эмоций, а для некоторых гимназистов они могут стать определяющими в жизни. Некоторые из учащихся, возможно, захотят стать строителями, дизайнерами или архитекторами.

Наталья Смирнова