Кировские школьники хотят помогать людям

В Кировской области стартовал конкурс «Дневник лучшего волонтёра». Впервые – на региональном уровне. Цель благая – через такую форму презентации замотивировать молодых людей заниматься добровольчеством. Правда, оказалось, что и своих мотивов творить добро у современных школьников хоть отбавляй.

Как локальный конкурс стал региональным

– Волонтёрскую деятельность я начала два года назад. За это время успела помочь большому количеству пожилых людей. К примеру, наша команда ездит в геронтологический центр: мы выступаем для тяжелобольных и одиноких людей, они всегда ждут нас с нетерпением и благодарностью, – говорит ученица

8 класса средней школы пгт. Вахруши Слободского района Яна Касьянова.

В прошлом году Яна вошла в число победителей локального конкурса «Дневник лучшего волонтёра», который проходил на территории Северного образовательного округа. Тогда в нём приняли участие более ста человек из 11 образовательных учреждений. Лучшим вручили эксклюзивные дневники лучшего волонтёра. «Получив дневник, я понимаю, что это звание меня обязывает быть более ответственной и активной в добровольческой деятельности. Я планирую создать свой школьный отряд и дальше помогать пожилым людям», – признаётся Яна.

Между тем вырос и сам конкурс, превратившись из локального в региональный.

– Сегодня на федеральном уровне активно развивается школьное волонтёрство, и проекты, реализуемые в регионе, также направлены на то, чтобы мотивировать школьников к участию в добровольческой деятельности. Данный проект в прошлом году сразу завоевал популярность среди юных волонтёров Северного образовательного округа, поэтому в 2020 году он стал проектом содружества окружных ресурсных центров региона и эффективной мотивационной системой для поддержки и развития общественной деятельности кировских школьников, – сообщила министр спорта и молодёжной политики Кировской области Анна Альминова.

В год 75­летия Победы

На этот раз участниками конкурса станут жители всего региона в возрасте от 14 до 18 лет. Они будут состязаться в номинации «Юный волонтёр Победы», а также в номинациях «Юный эковолонтёр», «Юный волонтёр крупных событий» и в других.

– В прошлом году я была руководителем проекта «Вспомнить всё» в направлении «Волонтёры Победы». Мы рассказывали людям историю посёлка Вахруши, знакомили с интересными земляками и проводили online-викторины. Этот проект получил несколько районных дипломов, которые я позже смогла закинуть в google-форму проекта «Дневник лучшего волонтёра». Мне было интересно! – поделилась Юлия Кириллова, также ставшая победителем конкурса. – После успешного участия в этом проекте у меня появилось больше мотивации и желания заниматься волонтёрской деятельностью и помогать людям.

Как отметили в региональном ресурсном центре по развитию добровольчества в Кировской области, выступившем соорганизатором конкурса, эта идея действительно оказалась весьма востребованной.

– «Дневник лучшего волонтёра» – это современная форма презентации своей добровольческой деятельности. Благодаря ей школьники получают возможность развивать свои коммуникационные компетенции, и, конечно же, это стимул для дальнейшей работы, – отметила руководитель центра Наталья Новикова.

Здесь не понаслышке знают, как из маленького дела можно вырастить большой проект. Ведь «Дневник лучшего волонтёра» был разработан в Вахрушевской средней школе на основе небольшого «Дневника лучшего ученика», который, в свою очередь, стал победителем всероссийского конкурса «Хочу делать добро!».

– Это была идея ребят. Однажды после дня самоуправления они увидели школьные проблемы глазами взрослых и пришли к мысли, что нужна система мотивации учащихся к занятиям разными видами деятельности, – вспоминает старшая вожатая школы Светлана Зиновьева. – Организовали конкурс портфолио школьников, ведь во многих учебных заведениях это проблема – собираешь портфолио, а применить его негде. Поэтому ученики с удовольствием участвовали в конкурсе. Параллельно мы всей школой год собирали и сдавали макулатуру, чтобы напечатать призы – дневники. Потом наш проект выиграл на всероссийском конкурсе и получил грантовую поддержку. Тогда мы реализовали его в Северном образовательном округе. Лучшие волонтёры с радостью получали дневники, для них это был праздник.

«Работает!»

По словам ребят, дневник действительно работает. В нём есть колесо баланса (помогает установить баланс сфер жизни), цели на год (с отслеживанием их достижения), страница благодарности (можно записать, за что ты благодарен кому-либо или кто поблагодарил тебя), страница достижений (каких успехов достиг за год), страницы с фильмами и книгами, которые хочется посмотреть-почитать, свободные листы для записей и даже раскраски-антистресс. Кроме того, школьникам нравится планирование каждой недели и месяца

(в соответствующие таблицы можно записать дела, мероприятия), трекеры привычек на каждый месяц (с их помощью каждый может привить себе полезную привычку). Также в дневнике содержатся контакты региональных координаторов добровольчества, руководителей межмуниципальных и областных проектов, ссылки на добровольческие группы и сайты.

– Я с детства играю в футбол со своими друзьями, и он изменил меня в лучшую сторону. Сейчас я являюсь руководителем проекта SCHOOL FIFA-20, – рассказывает десятиклассник вахрушевской школы Самир Велиев. – Идея была – провести турнир по мини-футболу между классами. В 2019 году я его организовал, а для мотивации купил медали командам-победительницам. Во время реализации проекта я столкнулся с проблемой планирования своего времени. Когда победил в «Дневнике лучшего волонтёра» и получил его, понял: это то, что нужно. С дневником стало проще следить за своими успехами и неудачами, целями, задачами и их реализацией. В 2020 году я включил в свой проект уже несколько мероприятий, в том числе в ближайшее время мы проведём турнир по мини-футболу и викторину по биографии Льва Яшина, легендарного советского вратаря.

Опыт волонтёрской работы всех претендентов на победу в конкурсе «Дневник лучшего волонтёра» оценит конкурсная комиссия. Будут учитываться уровень добровольческих мероприятий, степень участия в них, количество отработанных часов, а также активность в единой информационной системе «Добровольцы России». По результатам конкурса в каждой номинации определят девять финалистов и одного победителя. Итоги подведут после 1 апреля.

Лучшие, конечно же, получат дневники.