Кировский общепит в самоизоляции

После объявленного с 28 марта по 5 апреля карантина, когда по поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина в регионах приостановили работу столовых, кафе, ресторанов и других организаций общественного питания, прошло всего несколько дней, однако кировский общепит в полной мере ощутил на себе последствия ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции. Выручка сначала снизилась, затем рухнула.

Некоторые заведения закрылись или сократили количество точек, как, например, сеть кофе-баров «CoffeeLike Киров», оставшаяся в строю благодаря формату «кофе с собой».

— Мы стараемся сделать покупку кофе максимально безопасной. Наши бариста работают в перчатках и масках, наливают напитки только в одноразовые стаканчики и регулярно обрабатывают все поверхности антисептиком, — сообщили в компании.

Другие стали искать дополнительные каналы сбыта, один из которых — доставка блюд потребителям.

— Наша сеть столовых начнёт доставку еды кировчанам с этой пятницы, 3 апреля. Мы рассчитываем, что это будет востребовано, так как будем предлагать здоровые блюда по доступным ценам, — сообщил коммерческий директор сети «Сели-Поели» Пётр Кочетов.

Те предприятия общепита, которые и прежде занимались доставкой еды, отмечают рост спроса на услугу.

— Заказы есть, и их становится больше, — сообщил управляющий сети «Додо Пицца Киров» Олег Сницар. — Спрос на доставку вырос в три раза в будни и в два раза в выходные. Мы добавили напитки (молочные коктейли, кофе, молоко и воду по себестоимости), их сразу начали брать к пицце.

Разумеется, эти доходы служат подспорьем в создавшейся ситуации. Тем не менее вопросы, где взять деньги на заработную плату сотрудникам, арендные платежи и т.д., стоят остро.

— У нас закрыты практически все заведения. Доставка сохранилась у «Сушилок». Уровень спроса пока прежний. Также запустили доставку блюд из «Сулугуни» и «Вкусноблин». Выручки от этого хватает на продукты и зарплаты сотрудникам кафе, — рассказал управляющий партнёр группы компаний «Культура гостеприимства» Андрей Несветаев.

Участники рынка отчасти рассчитывают на поддержку государства и собственный предпринимательский дух, а то и на чудо. Впрочем, они уверены, что спад потребительского спроса в ближайшем будущем неминуем.

— На панику времени нет, но каждый день ты собираешь обратную связь и думаешь, что делать дальше, — поделился один из бизнесменов.

Сейчас, в режиме самоизоляции, одни предприниматели оценивают свою бизнес-модель и весь пройденный путь, другие размышляют об оптимизации, стремятся выстроить дальнейшую стратегию. Многие надеются, что из сложившейся ситуации удастся выйти с минимальными потерями. Но после жёсткого падения придётся очень много работать. Впрочем, это тот момент, когда работа точно будет в радость.