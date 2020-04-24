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Кировский репетитор рассказала, как коронавирус повлиял на работу педагогов

Маргарита Барамзина Выбор редакции, Интервью, Новости, Слайдер

В конце марта в связи с пандемией коронавируса школьников досрочно отправили на каникулы, а затем перевели на дистанционное обучение. «Карантикулы», как в шутку назвали нерабочий период в интернете, затянулись, и всем участникам учебного процесса пришлось приспосабливаться к новым условиям.

И если школы к середине апреля смогли наладить работу, то у репетиторов всё очень и очень противоречиво. Некоторые полагают, что сейчас их услуги будут востребованы вдвойне, а другие, напротив, считают, что дополнительные уроки больше не нужны — дети и так загружены.

Как работают репетиторы в удалённом формате, рассказала «КП» логопед и репетитор по русскому языку Любовь Калиногорская. Уже не первый год Любовь готовит к школе малышей и помогает подтянуть русский школьникам в преддверии ВПРов и ЕГЭ.

— Что изменилось в вашей работе с введением карантина? Все ли готовы заниматься в новом формате?

— Учеников стало значительно меньше. Отсеялась примерно половина: некоторых родители отправили на самоизоляцию к бабушкам в деревню, а с другими — например, с дошколятами, дистанционно просто не позанимаешься, особенно логопедическими упражнениями. К тому же всегда есть дети, которым нужно повышенное внимание и очные занятия.

— Кому, на ваш взгляд, сейчас сложнее — детям, родителям или педагогам?

— Всем непросто. И детям, хоть они и лучше адаптируются к новым технологиям. И педагогам, которым сложно организовать учебный процесс удалённо. Дистанционно можно неплохо проверять выполнение домашних заданий, а вот дать новый материал, не видя ребёнка лично, гораздо труднее. Многие темы хуже усваиваются виртуально. И родителям тяжело, потому что они вынуждены брать на себя роль учителей, порой не зная предмета. Но ситуация такова, что мы, взрослые, тоже должны учиться работать по-новому.

— Ещё одна проблема, о которой говорят многие родители школьников, — техническая. И это не отсутствие гаджетов, как могло бы показаться, а неумение использовать их для работы, а не для развлечения. Как обстоят дела с компьютерной грамотностью у учеников и их родителей?

— На мой взгляд, далеко не все семьи оказались технически готовы к удалённому обучению, но мы нашли индивидуальный выход с каждым ребёнком. У всех моих учеников есть компьютеры, но веб-камеры, необходимые для дистанционных занятий, имеются не у всех. Не у всех есть скайп, хотя многие умеют пользоваться его аналогами. Если нет скайпа, занимаемся по вайберу или через видеосвязь «ВКонтакте». Некоторым даю задание заранее, а потом вместе разбираем его онлайн.

— Способны ли сегодняшние школьники заниматься сами, а не «из-под палки»? Насколько сильна их мотивация, тяга к знаниям?

— Почти все мои ученики прекрасно мотивированы учиться. Как репетитор я лишь помогаю им подтягивать знания и заполнять пробелы. Дети, не заинтересованные в учёбе, очень быстро начинают отлынивать от занятий под разными предлогами, и в этом случае работа репетитора вообще бесполезна. Поэтому я советую родителям всё же найти время и проконтролировать, как занимается их чадо.

— Но как быть, если родители работают, а школьники дома одни целый день? Не все дети настолько самостоятельны, чтобы заниматься без контроля…

— Здесь может помочь старшее поколение, бабушки и дедушки школьников. Заставлять заниматься не стоит, но помогать в учебе — обязательно. Пожилые люди, оказавшиеся на самоизоляции и испытывающие недостаток общения, могут стать лучшими помощниками для внуков. Они могут мотивировать учиться, а самое главное — не позволять лениться, отлынивать от занятий и домашних заданий. Очень важно не дать ребёнку расслабиться и ощутить самоизоляцию как затянувшиеся дополнительные каникулы.

Объяснить новые предметы и подключить веб-камеру представители «серебряного поколения», возможно, и не смогут, зато могут помочь по предметам, которые знают наверняка. Например, у одной моей ученицы дедушка знает математику на отлично и объясняет её внучке.

— Ваши профессиональные планы и перспективы как-то изменились в связи с коронавирусом?

— Перспектива одна — надежда на восстановление нормальной жизни (улыбается). Но если даже коронавирус пришёл надолго, в моей работе особо ничего не изменится, так как репетиторы по-прежнему будут востребованы. А вот как логопед я вынуждена буду ждать лучших времён.

— Каким, на ваш взгляд, будет образование после карантина? Приживутся ли новые методы учёбы? Смогут ли педагоги использовать их после окончания карантинных мер хотя бы частично?

— Очень надеюсь, что удалённое обучение не введут на постоянной основе, потому что личный контакт с учеником не заменит ничто. Практика показывает, что дистанционное образование не даёт даже половины объёма информации. Школа дисциплинирует.

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Маргарита Барамзина

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