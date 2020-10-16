Кировский театр кукол — в числе обладателей премии Правительства РФ

Конкурсная комиссия определила творческие проекты и театры, ставшие обладателями премии правительства Российской Федерации за лучшую постановку по произведениям русской классики в 2020 году.

Лауреатами стали Театр кукол Республики Карелия, Рязанский театр кукол и Кировский театр кукол имени А.Н. Афанасьева со спектаклем «Гоголь.СПб» (16+) в постановке белорусского режиссера Александра Янушкевича.

Как рассказали в кировском театре, премия включает специальный приз, диплом и денежное вознаграждение в размере 3 млн. рублей.

Отметим, что спектакль «Гоголь.СПб» стал одной из самых неожиданных постановок прошлого театрального сезона. Ближайшие показы спектакля запланированы на 23 октября, а также на 15 ноября в рамках Всероссийского театрального фестиваля-лаборатории «Вятка – город детства».

Как напомнила министр культуры Кировской области Татьяна Мазур, в 2019 году премию правительства Российской Федерации за лучшую театральную постановку по произведениям русской классики также получила постановка Театра на Спасской «Дуэль» по повести А.П. Чехова (режиссёр – Егор Чернышов).