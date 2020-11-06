Кировский участковый терапевт рассказал, как работает первичное звено в условиях пандемии

В будни – до 45 вызовов

– Встаю в 6 утра, бегу на работу, приём пациентов в поликлинике длится до 13.00. Потом полчаса на заполнение документов и сразу отправляюсь по вызовам. Здесь бывает по-разному – иногда уходит 15 минут на приём, а иногда до 40 минут, если пациент в тяжёлом состоянии. Нужно не только осмотреть, но и откорректировать тактику лечения, назначить обследования, порой вызвать «скорую помощь», чтобы госпитализировать человека, – рассказывает Кирилл. – Вызовов с каждым днем становится все больше. В будни у меня бывало до 45 вызовов. Освобождаюсь после 20.00, но бывает и так, что до 22 часов на работе. И в таком режиме сейчас работают все врачи первичного звена, потому что пациентов очень много.

Молодой человек поделился, что особенно много вызовов на дом бывает в субботу и воскресенье. Сам он дежурит по выходным дням несколько раз в месяц. Кирилл ещё ни разу не пожалел, что начал работать в самый разгар пандемии. Считает, что любую работу лучше начинать со сложного – так быстрее втянешься, а потом будет уже легче. Приходя с работы, Кирилл учится в дистанционном формате – изучает теорию, делает тесты и отправляет преподавателю, который их проверяет и даёт свои комментарии.

– В принципе совмещать работу и учёбу можно. Сначала я работал на полставки, потом перешёл на полную ставку, поскольку очень сложная эпидемиологическая ситуация. На нашей кафедре все студенты устроились в ККДЦ, практически все работают участковыми терапевтами, – отметил Кирилл Волков. – Работа мне нравится, да и в силу возраста я не устаю, когда выезжаю по вызовам. Думаю, когда закончу учёбу и получу специализацию, останусь работать здесь же: коллектив отличный.

«Молодые ребята нам очень помогают»

Как поделилась и.о. главного врача ККДЦ Софья Войтко, в настоящее время именно такие молодые и активные ординаторы, как Кирилл, очень спасают ситуацию – они увлечены работой, им нравится помогать людям и при этом они полны энергии.

– Врачей, к сожалению, не так много, как бы хотелось, есть те, кто заражается коронавирусом, кто-то уходит на работу в инфекционные госпитали, что, естественно, является приоритетом, потому что в первую очередь мы должны оказывать помощь тяжёлым пациентам. Поэтому и возрастает нагрузка на оставшихся врачей первичного звена – им надо осмотреть и пациентов covid+, взять мазки, назначить лечение, не пропустить ухудшение заболевания, а ведь и другие болезни никто не отменял, – сказала Софья Войтко. – Молодые ребята нам очень помогают. Ординаторы работают терапевтами, студенты – медсёстрами и операторами.

Врач также добавила, что возрастных медиков 60+ в поликлиниках ККЦД стараются оберегать – давать работу, которая не связана с приёмом инфекционных пациентов.

– Для молодых COVID пока не так страшен, редко бывает тяжёлое течение заболевания, а для возрастных это большой риск. Если бы сейчас была обычная ситуация, мы отлично справились бы теми силами, которые есть. Но если в сезон гриппа самое большое количество вызовов было около 500, то сейчас более 800, – рассказала Софья Войтко.

При норме шесть вызовов на дом в день участковые терапевты обслуживают более 30 вызовов. Заведующая поликлиникой № 5 Ирина Щёкотова рассказала, что в их медучреждении работает достаточно молодой коллектив, но, несмотря на их энергию и позитив, иногда и у них бывают срывы, особенно когда врачи слышат негатив от пациентов в свой адрес.