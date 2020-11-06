Кировский хирург перенёс коронавирус с 80-процентным поражением лёгкого

56-летний сердечно-сосудистый хирург поликлиники № 5 Кировского клинико-диагностического центра Александр Сятчихин заболел в разгар лета. Болезнь началась с того, что у мужчины стали мёрзнуть стопы, пропал аппетит, появилась одышка. После того как температура поднялась до 38,8 градуса и держалась несколько дней на этой отметке, мужчине сделали компьютерную томографию и госпитализировали.

– КТ-исследование показало у меня 40% поражения легкого. Изначально я лежал в больнице Нововятска, где ждал результатов теста. После положительного теста меня перевели на лечение в госпиталь в Коминтерне, – рассказал Александр. – Лечение мне не помогало, динамика резко ухудшалась. На пятый день, после повторного КТ, которое показало уже 80% поражения лёгкого, меня перевели в инфекционную больницу, где лечат преимущественно тяжёлых пациентов.

В реанимации мужчина провел 4 дня. Александр поделился, что было очень тяжело вдыхать воздух, сразу начинался сильный кашель. Кроме того, на фоне общей слабости плохо работали мышцы, дрожали ноги. Мужчина находился на кислороде, получал противовирусную и антибактериальную терапию, ему ставили капельницы. Сам Александр считает, что ему очень помогла процедура очистки крови – плазмаферез.

– После первой же процедуры процесс ухудшения состояния замедлился, а после второй началось улучшение. Лечили меня очень интенсивно, за что благодарен коллегам-врачам. Им, конечно, приходилось очень тяжело – пациентов было много, присесть некогда. Я болел в самую жару, врачи и медсёстры в защитных костюмах очень уставали, – рассказал Александр.

После реанимации мужчина ещё около недели провёл в инфекционном госпитале, а затем долечивал пневмонию в нововятской больнице на протяжении 14 дней. Общее время болезни и восстановления после нее заняло у Александра Сятчихина 3 месяца. Дома он восстанавливался по собственной методике.

– Последствия коронавируса больше относятся к сосудистой патологии. После него надо восстанавливать лёгочный кровоток, а это сопряжено с моей профессией. Я решил восстанавливаться своими методами – устраивал себе физические нагрузки, разрабатывал лёгкие, занимался дыхательной гимнастикой, пил препараты, которые повышают жизненную ёмкость лёгких. На сегодняшний день у меня сатурация достигает 98-99%. Это означает, что я практически полностью восстановился. Однако обоняние ко мне пока так и не вернулось, – отметил врач.

Вспоминая события трехмесячной давности, Александр Сятчихин говорит, что страха перед болезнью у него не было. Даже когда увидел, что на снимке – огромное поражение одного лёгкого, в панику впадать не стал.