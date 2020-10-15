Кировским кондукторам, которые носят маски, прибавили зарплату

В общественном транспорте усилен контроль за соблюдением мер профилактики COVID-19.

Сложная эпидемиологическая обстановка заставляет кировчан соблюдать правила личной безопасности. В том числе на своих рабочих местах. На кировском автотранспортном предприятии в связи с обострением обстановки в последние дни усилен контроль за мерами профилактики коронавируса.

Например, каждый день на городские маршруты выезжают специальные бригады проверяющих. Они следят за тем, как сотрудники АТП соблюдают меры безопасности, проводят плановую дезинфекцию. Кондукторы обязаны обрабатывать поверхности специальными средствами как во время поездки, так и на конечных остановках.

Как сообщил генеральный директор АТП Денис Пырлог, водители и кондукторы обязаны носить маски. Но если водитель находится в закрытой кабине, то индивидуальное средство защиты можно не надевать. Кондукторы же должны быть в масках постоянно, они контактируют с большим количеством людей.

Примечательно, что для тех кондукторов, кто носит маску, не забывает о дезинфекции салона и в целом не имеет замечаний по соблюдению санитарных правил, введено поощрение. К зарплате им доплачивают по две тысячи рублей.

Напомним, в Кировской области до 10 ноября продлили и ужесточили ограничительные меры.