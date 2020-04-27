Кировских маршалов запечатлели в граффити

Новый артобъект создали в Кирове. К 75­-летию Победы в Великой Отечественной войне в парке имени Гагарина нарисовали граффити с портретами знаменитых кировчан.

Изображение создали нижегородские художники Василий Куклев и Дмитрий Мокану на стене подстанции «Береговая», которая располагается в пешеходной зоне улицы Орловской в парке имени Гагарина.

– Это был совместный проект «Кировэнерго» и мастерской изобразительного труда СЛОЙ, приуроченный к 75-летию Победы. Эскиз рисунка был разработан заранее по согласованию с администрацией города Кирова, – рассказал Василий.

Ребята смогли подготовить поверхность и нанести рисунок за четыре дня. Это портреты пяти знаменитых кировчан – маршалов Ивана Конева, Леонида Говорова, Константина Вершинина, Сергея Соколова, а также Григория Булатова, рядового-разведчика Красной Армии, водрузившего красное знамя на фасаде здания Рейхстага 30 апреля 1945 года.

Знаковое граффити вызвало множество позитивных оценок в соцсетях. «Правильно, победителям поклон!», «Помним, гордимся!», «Какая приятная новость, особенно за последнее время», «Поистине украшение парка и предпраздничное настроение!» – наперебой писали кировчане в комментариях к теме.

Авторы граффити тоже довольны работой. По словам Василия Куклева, тематическая уличная живопись активизировалась и на их родине, в Нижнем Новгороде. В частности, в городе совместно с администрацией, волонтёрами и энергетиками проходит проект «Образ Победы», в рамках которого художники рисуют ветеранов на различных объектах рядом с местом их проживания.

Фото: Саша Сесюков