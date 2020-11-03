Кировских предпринимателей учат, как «упаковать социальную идею в бизнес-проект»

В центре «Мой бизнес» стартовал бизнес-интенсив «Социальное предпринимательство» – значимая для региона обучающая месячная программа, рассчитанная на тех, кто желает открыть или дальше развивать своё дело в качестве социального предпринимателя.

Участниками стали 100 человек, что в два раза больше, чем на прошлом курсе. А это значит, что увеличилось число тех, кто намерен всерьёз решать социальные проблемы общества.

Мероприятие проходит в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» под эгидой Минэкономразвития РФ и правительства области.

Открывая мероприятие, заместитель министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области Лариса Агалакова поблагодарила собравшихся за активную жизненную позицию и отметила, что именно поддержка социального предпринимательства является одним из приоритетных направлений нацпроекта.

На стыке благотворительности и бизнеса

– Социальный бизнес – больше, чем бизнес. Находясь на стыке благотворительности и традиционного бизнеса, он решает важные для общества и государства задачи. Это понятие закреплено в законе о поддержке малого и среднего бизнеса. И, что особенно важно, определены и расширены критерии его поддержки, – пояснила Лариса Агалакова.

Социальный бизнес – понятие многогранное. И если десяток лет назад открывали в основном частные детские сады, то сейчас социальное предпринимательство выходит на более сложный уровень – действуют развивающие центры инклюзивного образования, реабилитационные центры для лиц с ограниченными возможностями. Это могут быть проекты по поддержке детей, уходу за пожилыми людьми, помощь в социализации и адаптации в обществе тех, кто в этом нуждается. Внимание предпринимателей обращено и на разработку товаров для социально уязвимых категорий населения, тех же технических средств реабилитации, причём с применением новых технологий. Принимая на работу в свои компании выпускников школ-интернатов, многодетных матерей, которых жалуют далеко не все работодатели, социальные предприниматели тем самым снижают напряжённость на рынке труда.

Социальное предпринимательство заявило о себе и в сфере культуры. Это проекты частных музеев, театров, частных творческих мастерских, в том числе и развивающих народные художественные промыслы.

– Мы понимаем, что сложно совмещать социальную направленность с коммерциализацией соцпроекта, с выходом на самоокупаемость и получением прибыли, – подчеркнула Лариса Агалакова. – Участники программы научатся организовывать бизнес в социальной сфере. И здесь будут как раз предложены инновационные подходы к ведению предпринимательства, где применяются и комбинируются экономические и социальные ресурсы. Эксперты научат, как «упаковать свою социальную идею в бизнес-проект», как продвигать продукцию, как определить, что будет востребовано в социальной сфере.

Кроме того, участникам предоставят возможность работать с бизнес-моделью социального предприятия и узнать, как правильно выявить приоритетные направления развития социального бизнеса, выстроить работу с органами власти. Отдельно Лариса Агалакова остановилась на мерах поддержки, которые необходимы для этой категории предпринимателей. Прежде всего, как подчеркнула представитель минэкономразвития, в следующем году предприниматели могут рассчитывать на безвозмездные гранты. Сохраняются льготные займы по льготным ставкам – на сегодня Центробанк оставил ключевую ставку без изменений.

Кроме того, центр «Мой бизнес» за счёт реализации нацпроекта может оплатить предпринимателям сертификацию товаров, работ и услуг, которые относятся к социальной сфере, как при добровольной, так и обязательной сертификации для того, чтобы можно было выходить на региональные и межрегиональные рынки; предусмотрена помощь в оплате рекламных услуг, продвижении и регистрации на электронных товарных площадках; на следующий год уже запланированы обучающие и выставочные мероприятия.

Зная проблему изнутри

Для обучения предпринимателей привлечены лучшие эксперты в сфере социального бизнеса из Москвы, Перми, Сыктывкара, Кирова, чтобы, по словам Ларисы Агалаковой, предприниматели смогли начать или расширить свой бизнес, сохранив важность его социальной составляющей.

Москвич Денис Богатов, директор центра развития социального предпринимательства «Российский государственный социальный университет», эксперт Минэкономразвития РФ, поблагодарил региональные власти за то, что в такой сложной эпидобстановке не отказались от проведения важного для региона мероприятия.

– Как правило, социальный бизнес открывают люди, которые сами пережили какую-то социальную проблему, – считает Денис Богатов. – И поэтому они хорошо знают проблему изнутри, имеют чёткое представление как её решать, как выстроить для этого бизнес-процессы, в том числе и на долгосрочную перспективу. Кроме того, в социальное предпринимательство приходят люди, ранее работавшие в социальной сфере. И в первую очередь у них возникает проблема, как коммерциализировать то, что они задумали в качестве социального проекта. А у действующих предпринимателей с традиционным бизнесом, пожелавших углубиться в социальную сторону, возникает вопрос: как отработать социальный эффект. И сегодня дан старт образовательной программе, благодаря которой удастся повысить компетенции действующих социальных предпринимателей и развить интерес у начинающих.

Спикер выразил надежду, что после обучения многие пересмотрят свои проекты, отформатируют их в новом виде, выстроят новые направления в работе на благо региона.

– Образовательные программы созданы для того, чтобы привить навыки, которые позволят добиться больших успехов. Надеюсь, что это время эффективно поработает на ваше благо, – отметил эксперт.

Образовательная программа проходит в очном и дистанционном форматах. Таким образом, в бизнес-процесс удастся вовлечь наибольшее число участников. Программа рассчитана на 70 часов. По её окончании всем участникам выдадут сертификат о пройдённом обучении.

Мнения

Светлана Иванова, Слободской район:

– Работаю с ребятами– дошкольниками и школьниками начальных классов. В основном занимаюсь репетиторством. Хотелось бы расширить свой кругозор. И понять точнее, что такое социальное предпринимательство. Познакомиться с людьми, пообщаться, послушать, что делается в той сфере. Приедут умные люди, послушаю, уверена, что услышу много полезного, что можно будет применить в своей практике. Это важно и для личностного роста, тем более раньше я не бывала на подобной учёбе. Спланировала свою работу так, чтобы побывать на всех занятиях – спикеры заявленные очень интересные.

Татьяна Ившина, г. Киров:

– Занимаюсь грузоперевозками, наша фирма оказывает транспортные услуги по России. В последнее время из-за пандемии потеряли много клиентов. Надеюсь пообщаться, приобрести новых клиентов, подчерпнуть новую информацию – возможно, произошли какие-то изменения и в плане льгот, и юридических моментов. Мне интересно всё.

Елена Коршунова, компания «Наш открытый мир»:

– Мы занимается детским отдыхом, в том числе оздоровительным, проводим семейные мероприятия, тренинги. Работа с семьёй, детьми очень востребована на сегодня – это как раз социальная сфера. Думаю, что на этом бизнес-интенсиве получу полезные сведения о том, что может поддержать нашу работу Это очень важно. Верю в это, потому что наша сфера очень нуждается в поддержке государства. И ещё, конечно, я пришла за инсайтами– внутренним открытием, озарением, за новой энергией! Хочу выйти за рамки тех представлений, которыми живу. Очень на это настроена. Мне кажется, если есть внутренний настрой, всё получится.

Цитата

Александр Чурин, председатель областного правительства: