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Кировчанам предлагают рассказать о своём месте силы

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В Кировской области много уникальных мест, посетив которые, можно обрести внутреннюю гармонию, побывав в других, соприкоснуться с историей вятского края, увидев третьи, насладиться красотой и разнообразием природы нашего региона.

Поделитесь впечатлениями: опубликуйте в соцсетях фото или видео, используя хештег #местосилынаВятке, и расскажите о своём месте силы. Итоги конкурса будут подведены 26 октября. Победители получат памятные призы от министра спорта и молодёжной политики Кировской области Анны Альминовой. Лучшие фото и видео будут опубликованы в официальных аккаунтах министерства в соцсетях.

Где ваше место силы?

Анна Альминова, министр спорта и молодёжной политики Кировской области:

– Однозначно для меня это территория Трифонова монастыря в Кирове. Долгое время храм был духовным и просветительским центром Вятки. Сегодня это один из главных символов нашего края. Я бы даже сказала, это сердце Вятки, наполненное духовной силой. Для меня и сам Трифонов монастырь, и вся территория монастыря – место с особой аурой.
Радует, что сюда приходят наши гости, в том числе спортсмены. Когда закончится пандемия и мы вернёмся к нормальному режиму жизни, обязательно продолжим организовывать для них не только спортивную программу, но и туристические маршруты по городу, чтобы по возвращении домой они могли рассказать и о спортивной инфраструктуре в Кировской области, и в целом о красоте нашего региона, его богатой истории, архитектурном и культурном наследии.

Кировская Правда
Кировская Правда
http://kirovpravda.ru

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