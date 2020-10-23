Кировчанам предлагают рассказать о своём месте силы

В Кировской области много уникальных мест, посетив которые, можно обрести внутреннюю гармонию, побывав в других, соприкоснуться с историей вятского края, увидев третьи, насладиться красотой и разнообразием природы нашего региона.

Поделитесь впечатлениями: опубликуйте в соцсетях фото или видео, используя хештег #местосилынаВятке, и расскажите о своём месте силы. Итоги конкурса будут подведены 26 октября. Победители получат памятные призы от министра спорта и молодёжной политики Кировской области Анны Альминовой. Лучшие фото и видео будут опубликованы в официальных аккаунтах министерства в соцсетях.

Где ваше место силы?

Анна Альминова, министр спорта и молодёжной политики Кировской области: