Кировчане — в числе самых активных участников акции

Наш регион стал позитивным примером дистанционной работы со спортсменами. Это отметил министр спорта России.

Министр спорта и молодёжной политики Кировской области Анна Альминова доложила министру спорта России Олегу Матыцину о работе регионального ведомства во время борьбы с распространением коронавирусной инфекции, реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» и о ходе работы по формированию предложений в проект «Стратегии развития спорта до 2030 года».

«Тренируйся дома»

Доклад прозвучал в ходе заседания с участием руководителей органов исполнительной власти субъектов страны, которое прошло в режиме видеоконференцсвязи.

— Министерство спорта Российской Федерации запустило акцию «Тренируйся дома. Спорт — норма жизни». Она направлена на популяризацию активного образа жизни, занятий спортом и физической культурой. Кировскую область отметили как одного из самых активных участников акции. Воспитанники спортивных школ, спортшкол олимпийского резерва ежедневно проводят тренировки в домашних условиях и делятся этими видео в социальных сетях. Это вызывает неподдельный интерес у пользователей и мотивирует к самостоятельным занятиям, — отметила Анна Альминова.

#Мывместе

Кроме того, министерство спорта и молодёжной политики активно включилось во всероссийскую акцию #Мывместе, которая направлена на оказание помощи пенсионерам и маломобильным гражданам, находящимся в режиме самоизоляции. Сегодня помощь им оказывают более 600 волонтёров. В их числе студенты, молодые специалисты, общественные активисты, предприниматели, спортсмены. Также в акции принимают участие хоккеисты профессиональной команды «Родина», спортсмены федерации бокса Кировской области, которые работают не только в областном центре, но и в Слободском и Кирово-Чепецке.

На счету волонтёров — уже более 1000 отработанных адресных заявок на оказание помощи. Акция объединила людей различного социального статуса, которые оказывают посильную помощь нуждающимся кировчанам.

Федеральный проект «Спорт — норма жизни»

Особое внимание на совещании уделили реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Напомним, в Кировской области в 2018 году был разработан одноимённый региональный проект. Его цель — повысить долю населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 55 процентов к 2024 году. В этом году на реализацию мероприятий по проекту в Кировской области выделили 171 миллион рублей.

— Несмотря на сложную ситуацию в стране, необходимо соблюдать сроки выполнения контрактов и обеспечить освоение средств, предусмотренных проектом, до конца года, — заявил министр Олег Матыцин.

Стратегия развития до 2023 года

Также важным вопросом совещания стал проект стратегии развития физической культуры и спорта до 2030 года.

— Цель стратегии заключается в создании комплексных условий по реализации государственной политики в сфере физической культуры и спорта для всестороннего и гармоничного развития личности, обеспечения активного долголетия граждан и конкурентоспособности российского спорта на международной арене, — сказала Анна Альминова. — Будущая стратегия станет базой для взаимодействия органов исполнительной власти и местного самоуправления, физкультурно-спортивных организаций, работающих не только в сфере физической культуры и спорта, но и институтов гражданского общества.

После того как стратегия будет принята на федеральном уровне, министерство разработает отраслевые документы стратегического планирования в области физической культуры и спорта. В рамках взаимодействия регионального министерства со спортивными федерациями и муниципальными образованиями Кировской области разрабатываются предложения в проект стратегии, которые в ближайшее время направят на рассмотрение в Минспорта России.