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Кировчане голосуют целыми трудовыми коллективами

Своим правом проголосовать не по месту прописки воспользовались сотрудники завода ОЦМ.

Кировская Правда Общество, Слайдер

До завершения всенародного голосования по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации остался один день. 1 июля в 20:00 процедура завершится, а пока кировчане могут отдать свой голос в избирательных участках не только по месту прописки, но и рядом с работой. Заявить о своем желании нужно было до 21 июня. Среди тех, кто подали заявление на голосование в удобном для себя месте, — сотрудники кировского завода ОЦМ. Елена Мартьянова, Екатерина Ушакова и Ольга Белоусова поделились с журналистами впечатлениями.

— Наш завод находится буквально через дорогу от школы № 56, в которой расположен 390 участок для голосования. Мы, не задумываясь, написали заявление на голосование здесь. Очень удобно, буквально 10-15 минут, и вся процедура завершена. А вопрос — идти голосовать или нет — у нас не стоял, каждый сотрудник проявил гражданскую ответственность, — рассказала Екатерина Ушакова.

О сути поправок сотрудницы ОЦМ узнали не только из СМИ, но и из информационных стендов и листовок на заводе. Уважение к человеку труда, доступная медицина, сохранение семейных ценностей — вот основные поправки, которые поддержали на производстве.

— Кроме того, мы рады, что в Основном законе хотят закрепить индексацию пенсий и увеличение социальных пособий и выплат, — резюмировали заводчане.

Оценили кировчанки и уровень безопасности на участках: их обеспечили масками, перчатками, антисептиками и индивидуальными ручками. За легитимностью процедуры следили независимые наблюдатели. Их в Кировской области зарегистрировались порядка 5000 человек.

Пресс-центр Правительства Кировской области

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