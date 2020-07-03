Кировчане могут «заглянуть» на творческую кухню Сергея Лобовикова

К 150­летию со дня рождения уроженца Вятки, одного из самых значимых мастеров художественной фотографии России начала ХХ века Сергея Лобовикова подготовили выставку в областном краеведческом музее.

Посетители могут познакомиться с жизнью фотографа в Вятке, увидеть фотографии его семьи и даже заглянуть на творческую «кухню» мастера. В этом помогают подлинные предметы из фотосалона Лобовикова. В том числе «Фотографический дневник» за 1902 год, в котором фиксировалась информация об экспериментах с плёнками, освещением, а также попутные размышления об искусстве фотографии.

Центральное место на выставке «Россия в объективе Лобовикова» уделено его путешествиям по стране. В экспозиции представлены редко выставляемые работы мастера, сделанные ещё начинающим фотографом на Волге, на Кавказе, в Крыму в конце ХIХ века. Также посетители выставки увидят работы, сделанные в Вятской губернии. Кстати, для поездок по окрестностям Вятки фотограф в своё время купил мотоцикл, который был одним из первых в городе. В путешествиях по Вятской губернии были сделаны прославившие его работы, посвящённые деревенскому быту, фотопортреты крестьян.