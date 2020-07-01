Кировчане могут подать заявку на голосование дома до 17:00

Сегодня, 1 июля, стартовал основной день общероссийского голосования. Кроме традиционного голосования на стационарных избирательных участках, в этом году кировчане смогут проголосовать дома. Подать заявку на голосование еще можно в течение часа, до 17:00, через участковую комиссию. Найти свой избирательный участок можно по ссылке

Любой житель страны, который предпочитает по-прежнему находиться в самоизоляции, может вызвать избирком к себе домой — голосование пройдет с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора и в присутствии наблюдателей. После проверки ваших паспортных данных на ручку двери прикрепят пакет с бюллетенем. Отметку в бюллетене можно поставить в квартире, после заполнения его нужно положить в пакет, повесить обратно на ручку двери. Члены комиссии опустят бюллетень в переносной ящик, и голосование будет считаться состоявшимся. После надомного голосования повторно получить бюллетень на участке нельзя.

Также процедура голосования в регионе организована с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований и на стационарных участках: вам измерят температуру бесконтактным термометром, обработают руки санитайзером и выдадут индивидуальный пакет. В нем приготовлена одноразовая маска, перчатки, ручка для голосования. Соблюдая социальную дистанцию, следуйте по специальной разметке. Для получения бюллетеня, покажите члену избиркома паспорт в развернутом виде. Вас попросят предъявить страницу с фото и пропиской. Проголосовать можно в избирательной кабинке и помните, чтобы голос был учтен, «галочку» необходимо поставить только в одном пункте, а также правильным будет не складывать бланк, чтобы его мог считать комплекс обработки избирательных бюллетеней. Чтобы не допустить скопления людей, потоки входящих и выходящих избирателей разделены, выходите с участка по стрелочкам в направлении, противоположном входу. Каждый час все контактные поверхности в помещениях для голосования обрабатывают дезинфицирующими средствами.

В 20:00 в регионе закроются все стационарные участки, и начнется подсчет голосов, отданных по всем формам за все дни голосования.