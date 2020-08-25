Кировчане — победители всероссийского конкурса «Семья года»

Всероссийский конкурс «Семья года» проводили в пятый раз. Его организаторами являются Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации.

Семья Смольниковых из Кирово-Чепецка стала лучшей в номинации «Молодая семья». История любви Михаила и Юлии началась в 2006 году, ещё в школьные годы. Через семь лет пара сыграла свадьбу. Важные моменты совместной жизни – день за днём – сегодня собраны в фотоальбоме, где супруги хранят памятные фотографии. Ещё один альбом – свадьба Михаила и Юлии, который супруги вместе с детьми смотрят всей семьей в дни годовщины свадьбы. Второй том начинается с фотографий 2013 года, уже после рождения детей, в нём собраны лучшие фотографии с семейных праздников, значимых дат, мероприятий, путешествий и отдыха.

– Самые любимые – это, конечно, детские снимки, в которых содержится очень трогательная информация о первом годе жизни: первая улыбка, первый зуб, шаг, слово и другие незабываемые моменты, которые каждый раз перечитываем и пересматриваем с трепетом и любовью, – рассказывает Юлия.

В 2011 году у Михаила возникла идея создания генеалогического древа своей семьи. С того момента он начал собирать информацию из писем, документов и воспоминаний. Удалось найти информацию о родных до пятого поколения, есть и уникальные фотографии. Оказали помощь в сборе информации родственники старшего поколения. Собранные данные в альбоме «Родословная» супруги считают поистине бесценными. Уже сейчас дочь Олеся проявляет интерес к альбому, задаёт вопросы, смотрит фотографии.

– Олеся придумала для семьи ещё одну традицию – добрые пожелания перед сном, когда каждый член семьи вспоминает уходящий день и выбирает то, что, с его точки зрения, было интересного, приятного, нового, что получилось, а что нет, и как итог высказывает своё пожелание на следующий день, – рассказывает Михаил.

Как напоминает пресс-центр правительства региона, конкурс проводится для повышения общественного престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и проходит под девизом «Моя семья – моя Россия» по пяти номинациям: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья», «Семья – хранитель традиций». Всего в этом году в оргкомитет всероссийского конкурса поступило 342 представления на семьи-победители региональных этапов. От Кировской области были направлены документы пяти семей-победителей.

– За всё время проведения конкурса четыре семьи стали победителями всероссийского уровня в номинациях «Золотая семья», «Многодетная семья» и «Сельская семья», а в номинации «Молодая семья» — впервые в этом году, – подчеркнула министр социального развития Кировской области Ольга Шулятьева. – Нам очень приятно, что семьи Кировской области принимают участие как в региональных, так и во всероссийских конкурсах, и конечно, побеждают в них.

Трансляция торжественного чествования победителей пройдет в режиме онлайн в День матери, 29 ноября. Кстати, семейная история Смольниковых войдёт в национальную книгу-летопись «Семья года – 2020», где представлены все победители всероссийского конкурса.