Кировчане поддерживают поправки в Конституцию РФ по вопросу семейных ценностей

В настоящее время в России ведутся обсуждения внесения поправок в Конституцию РФ, предложенных в январском послании Федеральному Собранию РФ президентом страны Владимиром Путиным. С этой целью создана рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон Российской Федерации, которая рассматривает все поступившие проекты поправок, в том числе и по сохранению семьи как фундамента российского общества.

Депутат Госдумы Ольга Баталина на заседании рабочей группы отметила, что всё, связанное с семьёй, является ключевой ценностью для большинства россиян. Она предложила внести поправку в статью 114 Конституции РФ, которая предполагает наделение полномочиями правительства по поддержке, укреплению и защите семьи, а также традиционных ценностей. Также планируется сохранить понятия «мать» и «отец».

— Сегодня даже само понятие семьи, как, может быть, это ни казалось бы странным, требует тоже защиты. Лет десять назад я точно не могла бы даже предположить, что на смену простым, понятным для нас словам «мама» и «папа» могут прийти какие-то универсальные странные понятия «родитель номер один» и «родитель номер два», — сказала Ольга Баталина.

По мнению уполномоченного по правам ребёнка в Кировской области Владимира Шабардина, укрепление традиционных семейных ценностей является важным вопросом.

— Всегда были мама и папа, иначе быть не может. Семья всегда рассматривалась, как союз между мужчиной и женщиной. У нас и праздники семейные, например, День Петра и Февронии. Я за укрепление семейных ценностей, поэтому поправки поддерживаю, в них никаких противоречий нет, — отметил Владимир Шабардин.

Предложенные поправки в Конституцию РФ поддержала и кировчанка Екатерина Чернова, мама пятерых детей.

— Все изменения, которые связаны с поддержанием семьи, с её укреплением и созданием, я полностью поддерживаю. России нужны многодетные и крепкие семьи. Для этого необходимо приложить немало сил и трудов. Когда в правительстве поддерживают семейные ценности, заинтересованы в укреплении нашей Родины, это очень радует, — прокомментировала Екатерина Чернова.

Напомним, что по поручению президента Владимира Путина все предложения по поправкам должны одобрить граждане страны. Для этого в стране планируется провести голосование.

Пресс-центр правительства Кировской области