Кировчане рассказали о том, почему стали участниками исследования

В Кирове продолжается исследование вакцины от COVID-19. Она разработана Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН.

Напомним, для исследования из 200 добровольцев были отобраны лица, которые наиболее подходили для проведения вакцинации. Главным условием стало их абсолютное здоровье. На прошлой неделе 70 жителей региона в возрасте от 20 до 47 лет поместили в клинику Кировского государственного медицинского университета.

В небольших интервью, записанных пресс-центром правительства региона, участники исследования рассказали, что для них участие в исследовании – осознанный шаг. Аргументов против не было. А вот «за» – были и есть. «В мире болеет очень много людей, и надо помочь», – говорят кировчане.

Один из добровольцев – 43-летний Вячеслав Одегов. Вот что он рассказал о своём решении стать участником эксперимента.

– Решил обезопасить себя, сделать прививку и снизить риск заражения до нуля. Я кормилец семьи. У меня трое детей, которые сейчас находятся на дистанционном обучении, дома. Мне же приходится работать, общаться с большим количеством людей. Инфекцией не переболел, до сих пор антител нет. Нет и страхов перед вакциной. Кто-то сомневается, боится. А я не боюсь. Сейчас нахожусь под присмотром врачей. По итогам исследования, на нашем примере будет понятно, что нужно делать дальше.

О первых результатах исследования можно будет говорить, когда будут сданы все соответствующие документы в Министерство здравоохранения РФ.

– Это строго регламентированная процедура. Все данные на время проведения исследования закрыты. Самые ранние результаты мы получим в первых числах декабря, в середине месяца сдадим отчёт в ведомство, а затем результаты будут обнародованы, – рассказал Айдар Ишмухаметов, генеральный директор Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова.

Для справки

Первая партия ГамКОВИД-Вак

Тем временем в Кировскую область уже поступила первая партия другой, прошедшей испытания вакцины от коронавируса – Гам-КОВИД-Вак. Как сообщил первый зампред правительства региона Дмитрий Курдюмов, в рамках «пилотной» поставки отработаны холодовые и логистические цепочки доставки вакцины в регион.

«Вакцинация от COVID-19 организована в первую очередь для медицинских работников и граждан, входящих в группу риска. Переносимость хорошая. Более половины привитых – это лица от 40 до 50 лет. Прививка делается по желанию», – отметил первый зампред.

Тем временем…

Кировский хоккейный клуб «Родина» запустил акцию «Врачи – герои нашего времени!». На рукавах игровых маек спортсменов в предстоящем сезоне суперлиги будут располагаться тематические шевроны в поддержку медиков, борющихся с COVID-19.