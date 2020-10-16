Кировчане смогут бесплатно получить профессиональное образование в сфере цифровой экономики

Пройти бесплатное обучение на курсах по программированию, цифровому маркетингу, большим данным и другим компетенциям цифровой экономики в 2020 году смогут 33 000 россиян из 48 регионов страны, в том числе и жители Кировской области.

Выдача персональных цифровых сертификатов от государства стартовала 15 октября в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика РФ». Подать заявку на сертификат можно на сайте цифровойсертификат.рф.

– Получить персональный цифровой сертификат могут совершеннолетние кировчане, не достигшие пенсионного возраста, с законченным высшим или средним профессиональным образованием. Обладатели персональных цифровых сертификатов также должны иметь постоянную или временную регистрацию в Кировской области или ином субъекте-участнике, одобренном рабочей группой АНО «Цифровая экономика». Реализация проекта «Кадры для цифровой экономики» на территории нашего региона находится под личным контролем губернатора Кировской области Игоря Васильева, – отметил первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов.

Обучение в рамках системы персональных цифровых сертификатов проходит полностью в дистанционном формате, по итогу которого слушатели получат официальное удостоверение о повышении квалификации. Благодаря программе кировчане могут бесплатно получить дополнительное профессиональное образование в одном из 22 сквозных направлений, таких как: искусственный интеллект, программирование и создание ИТ-продуктов, промышленный дизайн и 3D-моделирование, кибербезопасность и защита данных, цифровой маркетинг, цифровой дизайн и других.

– Рутинная работа повсеместно автоматизируется, и люди, владеющие цифровыми технологиями, становятся более востребованными. Один раз в жизни закончить вуз или колледж уже недостаточно, квалификацию необходимо повышать всю жизнь. Персональный цифровой сертификат – это не только про обучение, это билет в цифровое будущее, где человек самореализуется и повышает свою востребованность на рынке труда. С новыми навыками можно не только попробовать себя в новом направлении, но и сменить профессию, развить текущую карьеру, подрабатывать на удаленке, совмещая с основной работой, – прокомментировал управляющий директор Центра компетенций по кадрам для цифровой экономики Университета 2035 Олег Подольский.

Регистрация получателей сертификатов проходит на платформе оператора проекта Университета 2035. Утвержденным пользователям станут доступны на выбор образовательные курсы продолжительностью до 72 академических часов. Учиться слушатели будут на платформах поставщиков образовательных программ: Нетологии, Кванториума, Корпоративного университета Сбербанка, Университета Иннополис, Центра образовательных компетенций НТИ, а также российских вузов: МГТУ «СТАНКИН», Томский государственный университет, Казанский федеральный университет, Башкирский государственный университет, Балтийский федеральный университет им. И. Канта, Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, Курский государственный университет, Липецкий филиал РАНХиГС, УрФУ им. Б.Н. Ельцина, Тольяттинский государственный университет, Волгоградский государственный технический университет, Северо-Кавказский федеральный университет, СПбПУ, Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия, Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) и других.

– Важно отметить, что для получения сертификата необязательно иметь профильное образование: программы рассчитаны на людей с начальным, базовым и продвинутым уровнем подготовки, – подчеркнул и. о. министра информационных технологий и связи Кировской области Алексей Сухих.

Всего в проекте 2020 года участвуют 48 регионов России. Согласно планам национального проекта «Цифровая экономика РФ», проект персональных цифровых сертификатов продлится до 2024 года. В 2019 году программа прошла в пилотном формате, сертификаты получили 5 000 жителей Башкортостана, Татарстана, Тульской и Ростовской областей, а также республики Саха (Якутия).