Кировчане смогут получить «цифровые» профессии

Пройти обучение в крупных учебных заведениях можно будет дистанционно, не выходя из дома

Жизнь не стоит на месте. Мир переходит в цифровую эпоху. Рутинная монотонная работа повсеместно автоматизируется, многие механические операции заменяются роботами и алгоритмами.

Вместе с постепенным падением интереса и даже забвением отдельных профессий в авангард на рынке труда выходят новые специалисты: разработчики мобильных приложений, аналитики данных, проектные менеджеры, дизайнеры интерфейсов…

При этом серьёзные перемены затронули практически все существующие многие годы специальности: цифровые технологии применят сегодня архитекторы и врачи, токари и учителя…

Работы хватит на всех

Пандемия COVID-19 тоже внесла в нашу жизнь свои коррективы – многие компании отказываются от просторных офисов и всё чаще нанимают сотрудников на удалённую работу. Работать дистанционно ИТ-специалисты, конечно, могли и раньше, но теперь это стало доступно, например, для офис-менеджеров, бухгалтеров или логистов.

Работы, одним словом, хватит на всех, главное для соискателей любой современной профессии овладеть цифровыми технологиями.

Для человека не из цифрового мира всё это может показаться слишком далёким и непростым делом, но разобраться в цифровых профессиях реально в любом возрасте. И это не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Начать свой новый профессиональный путь можно с получением персонального цифрового сертификата, пройдя бесплатное обучение.

От искусственного интеллекта до 3D-моделирования

– В этом году Кировская область вошла в число 48 регионов, жители которых имеют возможность стать участниками системы персональных цифровых сертификатов в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика РФ», – сообщил на недавней встрече с журналистами и. о. министра информационных технологий и связи Кировской области Алексей Сухих. – Что это такое? Это возможность людям старше 18 лет, не достигшим пенсионного возраста и имеющим среднее профессиональное либо высшее образование, пройти специальные курсы повышения квалификации в объеме 72 часов. 15 октября открыт сайт Цифровойсертификат.рф. Желающие заполняют заявку на этом ресурсе и получают свой цифровой сертификат. Реализовать его можно будет в период с 1 по 25 ноября, выбрав тот или иной курс, который необходим гражданину, чтобы повысить свою компетенцию в цифровой сфере. Это 22 направления. Такие, например, как искусственный интеллект, программирование и создание ИТ-продуктов, промышленный дизайн и 3D-моделирование, кибербезопасность и защита данных, цифровой маркетинг, цифровой дизайн и многое-многое другое.

Все курсы будут проходить в дистанционном режиме. Приём заявок осуществляется до 30 октября. Так что у всех кировчан и жителей области есть прекрасная возможность в течение ноября повысить свою конкурентоспособность на рынке труда.

Зачем учиться?

– Чтобы повысить квалификацию, совершенствоваться в профессии и в итоге больше зарабатывать.

– Чтобы получить новые знания и оставаться востребованным специалистом.

– Чтобы освоить новую профессию и сменить работу или найти удалённую подработку.

– Чтобы попробовать новое и найти специальность под свой опыт и цели.

Где учиться?

Учиться слушатели будут на платформах поставщиков образовательных программ: Нетологии, Кванториума, Корпоративного университета Сбербанка, Университета Иннополис, Центра образовательных компетенций НТИ, а также российских вузов: это МГТУ «СТАНКИН», Томский государственный университет, Казанский федеральный университет, Башкирский государственный университет, Балтийский федеральный университет им. И. Канта, Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, Курский государственный университет, Липецкий филиал РАНХиГС, УрФУ им. Б.Н. Ельцина, Тольяттинский государственный университет, Волгоградский государственный технический университет, Северо-Кавказский федеральный университет, СПбПУ, Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия, Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) и другие.