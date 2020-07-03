Кировчане стали вкладывать деньги в дома

Кировские риэлторы заявляют о росте спроса на загородную недвижимость

– Я продаю земельные участки, и, если раньше основными покупателями были обычные граждане, которые хотят построить дом, то сейчас около 60 процентов покупателей – это строители-частники. Они приобретают землю, строят дома и продают их, причём очень быстро. Спрос действительно есть, люди не намерены строиться годами, а хотят приобрести сразу готовое жильё, – сообщил риэлтор одной из кировских компаний Сергей.

По мнению специалистов, граждане, которые планировали дорогостоящую покупку, сегодня не ждут у моря погоды, а действуют, чтобы в том числе спасти свои деньги от инфляции.

«С середины мая фиксируется активизация покупательской активности, что обусловлено снижением распространения коронавирусной инфекции, действием ипотеки с государственной поддержкой (под 6,5%), открытием строительных площадок и восстановлением работы офисов продаж на объектах», – сообщает domofond.ru.

Сайт цитирует коммерческого директора «Главстрой-Регионы» Алексея Артошина: «По итогам мая спрос просел на 10–20%, а в июне-июле должен восстановиться до показателей I квартала 2020 года. Тем не менее это будет кратковременный всплеск, вызванный отложенным спросом. Возвращение к допандемийным показателям произойдёт к концу IV квартала – началу 2021 года при условии роста нефтяных котировок, стабильности банковской сферы, отсутствия второй волны заболеваемости».

Ещё одной причиной роста интереса кировчан к загородной недвижимости является стремление многих вырваться из городов, считающихся главными очагами распространения инфекции, поближе к природе. В отдалении от цивилизации можно снизить риск заражения. Кроме того, не всем дался легко период самоизоляции в городской квартире. Да и отмена отпусков тоже повлияла на выбор в пользу покупки дома.

– Закрытые границы, отмена авиарейсов ставят под сомнение заграничный отпуск. Не факт, что ситуация стабилизируется одновременно во всём мире и стоит ждать возобновления туристических туров. Загородный дом сегодня – это альтернатива, – рассказал руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

Кировские строители могут подтвердить это: активный сезон у них – в разгаре. «Делаю срубы домов, темпы высокие, заказ за заказом», – поделился один из специалистов по деревообработке в Слободском районе.

Цены тоже не стоят на месте. Как сообщает сайт Росриэлт, с начала 2020 года дома в Кировской области подорожали на 8 процентов, а по сравнению с прошлым годом сайт на основе поданных на нём объявлений зафиксировали вовсе взлёт: 60,12 процента.

Более обобщённая статистика – у Кировстата, но и она свидетельствует о росте средней стоимости квадратного метра жилья, правда, не столь грандиозном: за первый квартал 2020 года на первичном рынке он составил порядка 1 тысячи рублей, на вторичном – около

5 тысяч рублей.

Тенденция к росту цен на жильё заметна по всей России. Это касается и аренды, и покупки как загородных домов и участков, так и квартир в городах. Зато, по информации столичной прессы, европейская недвижимость, наоборот, падает в цене из-за пандемии. По некоторым прогнозам, падение составит примерно треть от ранее заявленных сумм.

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