Кировчане стали меньше жить в кредит

В апреле банки предоставили жителям Кировской области кредитов на сумму 5,5 млрд рублей, тогда как в марте выдали 9,3 млрд рублей. Об этом рассказал управляющий Отделением Киров Волго-Вятского ГУ Банка России Сергей Крюков.

Ситуация в регионе идентична показателям в целом по стране. По данным Национального бюро кредитных историй, российские банки в апреле в среднем одобрили каждую пятую заявку физических лиц на кредиты (20,9%), тогда как в марте – почти каждую третью (30,6%). Одобрение заявок на ипотеку упало с 54,4% до 39,2%, на потребительские кредиты – с 28% до 18,6%, на кредитные карты – с 28% до 18%. По всем кредитам уровень одобрения уменьшился на треть – с 30,6% до 20,9%, говорят авторы исследования.

Что касается Кировской области, то в апреле 2020 года банки предоставили жителям Кировской области на розничные кредиты 3,7 млрд рублей, на ипотечные жилищные кредиты (ИЖК) – 1,8 млрд рублей. В марте эти суммы были гораздо больше: например, потребительских кредитов жители региона взяли на 7,3 млрд рублей, ипотечных — на 2 млрд рублей.

Сейчас, после спада активности заёмщиков – физических лиц, ситуация начала меняться в лучшую сторону. Аналитики утверждают, что можно надеяться если не на восстановление, то на дальнейшую стабилизацию розничного кредитования.

На 1 мая обязательства жителей Кировской области по кредитам составили 130,3 млрд рублей: по потребительским кредитам – 71,3 млрд рублей, по ипотеке – 59 млрд рублей. Важно, что уровень просроченной задолженности по кредитам граждан в регионе практически сохранился и составил 3,6%, месяцем ранее этот показатель составлял 3,5%.

О том, как повлияла пандемия на кредитную активность жителей региона, рассказала заведующая кафедрой финансов и экономической безопасности Вятского государственного университета, доктор экономических наук Елена Каранина.

— Елена Валерьевна, что, на ваш взгляд, стало основной причиной снижения кредитной активности населения?

– В мае – в начале июня основной причиной изменения динамики кредитной активности граждан стала ситуация в отраслях потребительского спроса. Ухудшение экономического положения отмечалось в целом ряде отраслей: туристической, сфере транспортных и прочих услуг, строительных отраслях, развлекательной индустрии, сфере торговли (бытовой техникой, автомобилями, одеждой, украшениями и прочими товарами).

При этом отмечу, что снижения кредитной активности граждан опасаться не стоит. Это может характеризовать повышение уровня финансовой грамотности граждан и снижение их закредитованности, что очень важно в сложных экономических условиях и в свою очередь приводит к оздоровлению и устойчивому развитию финансовой системы, а также социальной стабильности. Большее опасение должно вызывать снижение кредитного спроса предприятий различных отраслей и сфер деятельности и, как следствие, возможное падение экономической активности, способности экономики к инновационному развитию.

Сейчас по мере ослабления ограничительных мер большинство отраслей, ориентированных на потребительский спрос, демонстрируют постепенное улучшение динамики. Однако при этом ухудшается динамика в широком круге отраслей, ориентированных на промежуточное потребление, что указывает на действие вторичных эффектов от произошедшего ранее снижения потребительского спроса.

— Ваши прогнозы на ближайшее будущее?

— Ситуация, безусловно, будет стабилизироваться, но, возможно, повлечёт системные эффекты, связанные с сохранением негативных тенденций из-за снижения потребительского спроса, потери работы гражданами, занятыми в бизнесе, подверженном рискам ухудшения условий.

Некоторый рост кредитной активности ожидается уже со второй половины июня в результате оживления работы многих компаний, но активного всплеска всё же ожидать не стоит по причине сохранения ограничительных мер, а также опасений у потребителей, ожидающих вероятное снижение доходов.

Оживление ситуации на рынке кредитования отчасти может быть связано с развитием льготных программ для граждан, в том числе со снижением ставок по ипотечным и прочим кредитам.

В частности, чтобы поддержать развитие ипотеки, а также компенсировать убытки банков, связанные с временным снижением процентных доходов, Банк России снизил значения надбавок к коэффициентам риска по ипотечным кредитам и кредитам на финансирование по договору долевого участия в строительстве, предоставленным с 1 апреля 2020 года.

Для расширения возможности получения ипотеки для семей с детьми изменён порядок применения надбавок по кредитам с низким первоначальным взносом (до 10%). К середине 2020 года планируется изменение методик оценки рисков, что будет способствовать снижению процентных ставок по ипотеке.

Эффективность развития кредитного сектора при этом, безусловно, будет зависеть от динамики развития строительного сектора, оживление которого также зависит от уровня доступности кредитов. Однако в прочих потребительских секторах возможно некоторое снижение кредитной активности.

Безусловно, огромное влияние на развитие кредитной активности оказывают льготные программы для заёмщиков. Так, Закон РФ о предоставлении льготного периода заёмщикам в связи с распространением коронавирусной инфекции (вступил в силу 3 апреля 2020 года) гарантирует отсрочку платежей по кредитам и займам на срок до полугода в том случае, если заёмщик оказался в трудной жизненной ситуации и столкнулся со снижением дохода на 30% и более. Право на такой льготный период имеют граждане, индивидуальные предприниматели, компании малого и среднего бизнеса. Льготный период распространяется на кредиты и займы до определённой суммы, их лимиты определены постановлениями правительства РФ.

Банки также активно идут на реструктуризацию прочих займов, не подходящих под требования закона: предлагается перенос сроков платежа, снижение его размера и прочие варианты для облегчения нагрузки для заёмщиков.

Активное развитие онлайн-услуг по взаимодействию с клиентами, открытию вкладов и выдаче кредитов, в том числе ипотечных, также будет способствовать активизации кредитования граждан.