Кировчане стали чаще готовить еду дома

В условиях режима самоизоляции, введённого в связи с распространением коронавируса, кировчане стали гораздо больше времени проводить дома. Перечитывают любимые книги, смотрят фильмы, на которые не было времени, разбирают кладовки-шкафы-балконы, делают ремонт или генеральную уборку, устраивают домашние спортивные тренировки и: больше готовят.

Собственно, многие жители страны делают то же самое. Как сообщает Федеральное агентство новостей, в период с 30 марта по 5 апреля расходы россиян на товары и услуги упали на 22,9%. При этом жители страны стали чаще покупать продукты.

Кировчане также стали оставлять больше денег в продуктовых магазинах. Для многих готовка дома не в тягость, некоторые даже отмечают, что стали питаться более правильно.

— Я варю суп, раньше на это не было времени. Муж печёт хлеб. Сейчас обедаем и ужинаем втроём — он, я и сын, что тоже было редкостью, потому что обычно все заняты и в делах в городе, — говорит кировчанка Татьяна Хомякова. — Готовим травяной чай, компот, морс, шиповник завариваем. Ну, и, конечно, лимоны идут в дело: Вообще карантин — это определённое испытание, которое поднимает вопросы, зачем нам как паре быть вместе, готовы ли мы помогать друг другу, давать друг другу личные время и пространство. Стараемся заботиться об этом.

Кто-то осваивает интересные рецепты и радует близких новыми блюдами.

— Для меня сегодняшний карантин — это остановка в бесконечной суете, возможность выдохнуть, подумать о своей жизни, лучше понять себя. Быть дома с близкими. Приготовить для них вкусняшек, — рассказывает Мария Саурова, автор книг по вятской кухне. — Я сейчас готовлю с удвоенной энергией, экспериментирую на кухне с дочкой Соней, вместе мы готовим домашние пельмени, вареники. А недавно мне из родной Пижанки прислали фотопривет — на кухне, колдуя у печи, три поколения вместе пекут старинные вятские трёхэтажные картофельные лепёшки. На душе становится тепло, когда в родительском доме горит огонь в печи и трещат поленья. Я так и вспомнила, как моя бабушка так же у печи с утра стояла.

Кстати

Как приготовить вятские картофельные лепёшки

Мария САУРОВА:

— Поделюсь этим старинным вятским блюдом от семьи Поляниных-Толмачёвых.

Ингредиенты для пресного теста: мука — 0,5 кг, вода — 200 г, соль — 1 ч.л., растительное масло — 100 г; для начинки: картофель — 10 шт., молоко — 100 г, соль, яйцо — 1 шт., топлёное масло.

Замешиваем эластичное тесто. Раскатываем из него сочни диаметром 12-15 см. Края каждого сочня защипываем. Сочни выпекаем в печи до румяности, достаём остужаться. Картофель отвариваем в подсоленной воде, толчём с добавлением молока. Кладём начинку и размазываем ровным слоем на пресные заготовки. Смазываем их перед выпеканием взбитым яйцом. Снова выпекаем до румяности. Готовые лепёшки смазываем топлёным маслом.