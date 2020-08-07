Кировчане хранят сувениры Олимпиады-80

Накачанный гелием, он улетел в небо на воздушных шарах в конце церемонии закрытия. Потом говорили, будто внутри него сидел пилот. Ещё рассказывали, что огромную игрушку сбивали средствами ПВО, а после она хранилась в подвалах Олимпийского комитета. Известно также, что талисман Игр приземлился в двух километрах от «Лужников». И что олимпийских мишек было два: один — участник церемонии, второй — его дублёр, которого позже выставляли на ВДНХ.

В стране был налажен выпуск сувениров с изображением мишки. Вот, например, значок, который сохранила кировчанка Ольга Гилязева.

«В детстве я занималась плаванием, и родители купили мне в киоске значок с плывущим мишкой. Кажется, я его не надевала, но сохранила. Красиво!» — рассказала она.

Олимпийскую символику наносили на посуду, украшения, сумки. Кроме того, предприятия легпрома принялись выпускать изделия с олимпийской символикой: рубашки, куртки и т. п.

— Мне 40 лет, как и Олимпиаде, впрочем, как и этой кофте, — улыбается Ольга Дудоладова из села Сорвижи. — Купили или родственники посылкой прислали, уже не вспомнить. Носили её старшие сёстры. Цена кофты сохранилась на ярлыке — 10 р. 00 к. Это была модная вещь, как и олимпийки.

Кстати, трикотажные олимпийки (толстовки на молнии) стали очень популярными после Олимпиады-80 и быстро вошли в повседневную жизнь. Сейчас они, как и многие другие изделия с символикой Игр, стали раритетами и хранятся в семьях как память о грандиозном событии в жизни страны.