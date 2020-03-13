Кировчанин покорил Европу своим джиу-джитсу

Континентальный чемпионат стал частью мирового рейтинга AJP и квалификационной серии джиу-джитсу Абу-Даби. Кировский спортсмен принял участие в этих соревнованиях в категории «masters 4» в весовой категории до 85 кг.

– Первая схватка была с соперником из Италии, вторая – со спортсменом из Иркутска. В обоих поединках явное преимущество было на стороне нашего спортсмена, – рассказали в федерации дзюдо Кировской области. – Психологически ему было, конечно, совсем не просто: первый раз на состязаниях международного уровня, рядом не было тренеров и спортсменов из Кировской области. Однако он выложился на максимум и показал прекрасный результат.

Как рассказали в министерстве спорта и молодёжной политики Кировской области, Александр Костиков является инструктором физкультурно-оздоровительного комплекса и руководителем спортивного клуба «БАРС» Котельнича. Он обладатель пурпурного пояса по джиу-джитсу, и прошедший чемпионат не первый в списке его побед.

– В самом начале поставил перед собой задачу – выступить достойно на состязаниях, на хорошем уровне представить Кировскую область, сделать всё так, чтобы ни мне, ни моим ученикам не было стыдно, – поделился спортсмен. – Как таковой подготовки не было, кроме четырёх дней кэмпа. Познакомился с хорошими ребятами, поделились опытом, много информации для анализа. Все спортсмены-соперники были сильными, опытными, у всех высокий уровень подготовки. Прекрасная организация соревнований тоже впечатлила. У меня только самые яркие и положительные эмоции! Мои слова благодарности – тренерам, а всем совет – занимайтесь джиу-джитсу, это очень полезно для здоровья.

В мае спортсмен вместе со своими воспитанниками отправится в Москву на Гимназиум – самые крупные соревнования по джиу-джитсу в Европе для детей.