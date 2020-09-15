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Кировчанин сделал резную беседку для врачей областной больницы

Тамара Полыхаева Выбор редакции, Лучшее, Общество

Почётный гражданин города Кирова, мастер народных художественных промыслов Кировской области, народный мастер России Геннадий Лопатин в знак благодарности решил подарить кировским медицинским работникам, а также пациентам, проходящим лечение в Кировской областной клинической больнице, резную беседку, которая стала украшением внутреннего дворика учреждения.

В 2017 году Геннадию Лопатину поставили диагноз: ишемическая болезнь сердца, прогрессирующая стенокардия, осложнённая аритмией. Коронарография показала, что стеноз коронарных артерий составляет более 75% и 90%. Учитывая все имеющиеся заболевания, пациента направили в Национальный медицинский центр им. В.А. Алмазова в Санкт-Петербурге.

— Буквально на пороге врачи областной больницы меня остановили — ехать в моём состоянии было довольно рискованно, поэтому было принято решение оперировать меня здесь, в Кирове, — рассказал Геннадий Лопатин. — Операцию делал кардиохирург Владимир Пинегин под контролем заведующего отделением Олега Дербенева. Они, как и весь коллектив областной больницы, врачи от Бога, без преувеличения спасли мне жизнь. Тогда у меня и возникла идея сделать подарок медикам.

Кировским врачам Геннадий Лопатин благодарен не только за этот случай. Мастер поделился, что в 2000 году главврач областной больницы Вадим Ральников, будучи тогда хирургом военного госпиталя в пгт. Юрья, спас жизнь его сыну, с которым случился несчастный случай на охоте. А в 2016 году Геннадий Лопатин повредил коленный сустав, и вновь на помощь пришли кировские медики — врачи провели артроскопию коленного сустава, восстановили мениск. Такая же операция была проведена мужчине через некоторое время и на второй ноге.

В этом году в знак благодарности Геннадий Лопатин построил на территории больничного городка КОКБ ажурную резную беседку. Мастер самостоятельно разработал её конструкцию, орнаменты узоров, сочетая элементы вятской домовой резьбы с авторской фантазией. Теперь внутренний дворик учреждения станет удобным местом отдыха для медицинских работников и пациентов.

Как отмечает пресс-центр правительства региона, сегодня Кировская областная клиническая больница — это крупнейшее многопрофильное лечебное учреждение региона. Здесь оказывается специализированная, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь, по различным профилям: неврология и нейрохирургия, гинекология и урология, кардиология и кардиохирургия, ревматология, гастроэнтерология, офтальмология, челюстно-лицевая хирургия, сосудистая хирургия и другие. В структуру клиники также входит централизованная клинико-диагностическая лаборатория.

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Тамара Полыхаева

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