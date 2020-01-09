Кировчанка может стать победительницей уникального телевизионного конкурса

На телеканале «Звезда» прошел полуфинал Всероссийского вокального конкурса «Новая Звезда-2020». В нем приняла участие и уроженка Кировской области Екатерина Кузина. Девушка с раннего возраста занимается музыкой и уже не раз становилась участницей и победительницей разных конкурсов. Она — выпускница Института современного искусства и преподаватель эстрадно-джазового вокала.

Конкурс «Новая звезда», по мнению организаторов, уникальный. Это первое в истории музыкальное телесостязание, в котором принимают участие все субъекты России. То есть, — 85 самых сильных исполнителей нашей страны. Оказаться на шоу престижно. Екатерине Кузиной это удалось.

Девушка прошла в полуфинал. Концерт, по мнению телезрителей, получился очень эмоциональным и зрелищным. Члены жюри выбрали победительницу. Ею стала представительница Краснодарского края — София Легран. Имя второго победителя станет известно после 12 января. В этот день завершается зрительское голосование за претендентов, в числе которых находится и наша Екатерина. Шансы на победу у нее есть.

Примечательно, что все средства, собранные в ходе голосования, будут направлены в Благотворительный фонд «Измени одну жизнь».

Фото: vk.com/kuzina_star