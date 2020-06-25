Кировчанка нашла наконечник стрелы эпохи неолита

Яна Малых работала на своём садовом участке под Кировом и обнаружила в земле необычный камень интересной формы. Решила уточнить у учёных, что это может быть, и принесла находку в Вятский палеонтологический музей. Там быстро выяснили: девушка нашла кремневый наконечник стрелы, изготовленный предположительно в эпоху неолита (около 8-3 тыс. лет до н.э.).

— Кремневые стрелы аналогичного возраста находили на Сокольей горе. Это самый высокий участок берега реки Вятки возле деревни Ванюшенки, где, вероятно, располагалась стоянка людей времён неолита. Возле горы сотрудники нашего музея ежегодно проводят раскопки фауны пермского периода на Котельничском местонахождении, — рассказали в Вятском палеонтологическом музее.

В кировских музеях подобные наконечники уже есть. Такие находки важны для археологов, ведь они дают представление о том, какие культуры были на территории Кировской области в разные времена, какие горные породы использовали люди, жившие здесь, для создания инструментов и оружия.

— Любая находка расширяет границы информации, даёт новые детали уже известного процесса или объекта. В данном случае важно то, что люди не проходят мимо, отмечают такие находки и связываются со специалистами. Найденный наконечник займёт достойное место в коллекции орудий древнего человека в нашем музее, — уточнил директор Вятского палеонтологического музея Алексей Торопов.

В музее благодарны всем внимательным и заинтересованным жителям и гостям региона. Общими усилиями мы сохраним больше, подчёркивают учёные.

На снимке: Яна Малых и её находка.

Фото: Вятский палеонтологический музей