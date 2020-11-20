Жительницу Яранска поздравил Владимир Путин

Любовь Шелеметева всю свою жизнь посвятила животноводству.

Жительнице города Яранска Любови Романовне Шелеметевой исполнилось 95 лет. Женщина хорошо помнит военное время. Ей, тогда ещё юной девушке, пришлось сесть за руль трактора. Она работала в поле.

По её словам, работать было трудно. На фронт у неё забрали отца и трёх братьев. Отец и один брат погибли. Самым ярким впечатлением стал День Победы. Его она встретила в поле, сидя в тракторе. Но из-за такого повода работу разрешили прервать. В центре населённого пункта устроили большой праздник.

Любовь Романовна отдала свою жизнь животноводству. Много лет проработала дояркой, потом в ветеринарной станции.

В день рождения она принимала поздравления не только от родных, близких, знакомых, но и от президента Владимира Путина. Поздравление и букет принёс председатель правительства Кировской области Александр Чурин. В Яранске он находился по рабочим делам и, пользуясь случаем, зашёл к юбилярше. Он пожелал ей здоровья, благополучия.

— Именно такими земляками, как Вы, гордится и славится наш регион, — подчеркнул Александр Чурин.

Фото: kirovreg.ru