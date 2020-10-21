Кировчан приглашают на Всероссийский форум «Экологический форсайт»

Научно-общественный форум пройдет во второй раз в Саратове.

26-28 октября в Саратове на базе СГТУ имени Ю.А. Гагарина во второй раз пройдет Всероссийский научно-общественный форум «Экологический форсайт». Форум организует и проводит Саратовский государственный технический университет имени Ю. А. Гагарина совместно с Федеральным экологическим оператором и Федеральным научно-образовательным консорциумом «Передовые ЭкоТехнологии», в который входит и Вятский государственный университет.

На форуме в разных форматах планируется обсудить самые актуальные проблемы экологии. Так, запланирована научно-практическая конференция «Экологический мониторинг опасных промышленных объектов: современные достижения, перспективы и обеспечение экологической безопасности населения».

В рамках форума пройдет и конкурс научно-исследовательских работ молодых ученых «Экологические проблемы антропогенно-нарушенных территорий (ЭПАНТ): обработка, утилизация и рециклинг отходов I-II классов опасности, обеспечение экологической безопасности» и конкурс социальной экологической рекламы «ЭкоХОД: отХОД-доХОД».

Панельная сессия будет посвящена лучшим практикам экологического просвещения разных категорий населения регионов.

Для участия в форуме уже зарегистрировались более 200 участников из Саратова, Самары, Ижевска, Иркутска, Казани, Кирова, Уфы, Пензы, Ульяновска, Пскова, Белгорода, Санкт-Петербурга и Москвы.

Подробнее о форуме можно узнать на сайте http://ecoforsite.org и в соцсетях https://instagram.com/ecoforum20?igshid=pro1716ci44b или https://www.facebook.com/groups/815534942577163/?ref=share