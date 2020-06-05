Киров вошёл в топ лидеров автокредитования в стране

Кировская область по итогам марта-апреля вошла в число регионов – лидеров автокредитования, где, несмотря на непростые условия, связанные с распространением коронавируса, жители больше всего заимствовали средств на приобретение авто.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в апреле средний размер выданных автокредитов в стране (на новые автомобили и автомобили с пробегом) составил 697,4 тыс. руб. По сравнению с мартом этот показатель «упал» на 17,8%, или на 151,4 тыс. руб. (в марте он составил 848,8 тыс. руб.). Падение эксперты связывают с осторожностью банков и, конечно, сокращением кредитной активности самих граждан.

НБКИ опубликовало динамику снижения среднего размера выданных автокредитов среди 30 регионов РФ – лидеров по объёмам автокредитования в апреле по сравнению с мартом. Судя по цифрам, наибольшее падение продемонстрировали Кемеровская область (-34,3%), Алтайский край (-29,4%), а также Тульская (-24,0%), Воронежская (-21,1%) и Оренбургская (-20,5%) области.

В Москве и Санкт-Петербурге средний размер кредита на покупку авто снизился на 4,2% и 6,7% соответственно. Также менее значительное сокращение отмечено в Кировской области (-4,5%). Если в марте автокредит в среднем составлял в регионе 648,9 тыс. руб., то в апреле – 619,6 тыс.

Всего за первый весенний месяц жители Кировской области взяли автозаймов на общую сумму 561,3 млн рублей. Однако в апреле эта цифра упала до 118,3 млн рублей. Очевидно, что если в марте кто-то спешил купить новый автомобиль, чтобы успеть до повышения цен либо решил таким образом вложить деньги, то в апреле началось сокращение как выдачи кредитов, так и продаж авто.

– Первичный рынок уступил место вторичному, сейчас в приоритете у покупателей – машины с пробегом. Есть те, кто продаёт свою машину, чтобы купить более важные вещи. Прогноз на лето делать рано, авторынок упал сильно. Но унывать пока не стоит. Это не первый кризис, рано или поздно рынок восстановится, – считает кировский продавец подержанных автомобилей Сергей М.

При этом, уверены эксперты, снижения цен на автомобили ждать не стоит.