«Киров — город будущего»

Архитектурный облик города Вятки (Кирова) формировался постепенно. В этот процесс внесли свой вклад зодчие разных эпох: Ф.М. Росляков, А.Л. Витберг, И.А. Чарушин… Значительным архитектором советской эпохи можно считать Никиту Ивановича Козлова (1900–1968), который не только придал нашему городу знакомые очертания, но и был автором уникальных (в значительной мере так и не реализованных) проектов, призванных превратить Киров в коммунистический «город будущего».

Начало биографии

Никита Иванович Козлов родился в 1900 г. в Тамбовской губернии в крестьянской семье. До Первой мировой войны окончил двухклассное училище, а в 1916 г. поступил в церковно-учительскую школу в с. Новикове, преобразованную год спустя в учительскую семинарию. В 1919 г. после окончания педагогических курсов Козлов какое-то время работал школьным учителем, преподавал общеобразовательные предметы и рисование. Параллельно с этим будущий архитектор вёл активную общественную деятельность. Вскоре молодого специалиста, склонного к изобразительному творчеству, заметили и в 1922 г. направили учиться в Москву, в Высшие государственные художественные технические мастерские (ВХУТЕМАС), куда он был принят «по представленным работам», т. е. без вступительного экзамена.

С этого момента для Н.И. Козлова начался новый этап биографии. После окончания годового подготовительного курса он был зачислен на архитектурный факультет, где учился у знаменитого А.В. Щусева, создателя Мавзолея Ленина на Красной площади. Никита Иванович окончил вуз в 1928 г., после чего получил должность инженера-проектировщика в Госпромстрое, с 1932 г. он работал там уже в должности главного архитектора. Два года спустя по рекомендации своего наставника А.В. Щусева молодой архитектор поступил на работу в управление строительства Академии наук СССР. На этой должности он занимался проектированием сооружений ведущего научного учреждения страны, в т. ч. реконструкцией Нескучного дворца, бывшего в то время основным зданием АН СССР.

Арест супруги

Несмотря на то, что Никите Ивановичу прочили большую карьеру в столице, в его жизнь вмешались политические процессы 1930-х годов. 19 февраля 1935 г. его жена была арестована органами НКВД и 23 марта осуждена за «контрреволюционную деятельность» на пять лет лагерей. Наказание отбывала в Воркуте, была освобождена в 1940 году. Реабилитирована Верховным судом СССР в июле 1956 г.

Понятно, что Никита Иванович оказался в сложном положении после ареста супруги. Опасаясь возможных репрессий, он покинул Москву и перебрался в провинциальный Киров летом 1937 г.: 7 августа был зачислен в штат проектных мастерских Кировского горсовета, а в конце года возглавил архитектурную группу только что созданной конторы «Кировпроект». В этой должности трудился до 1943 г., затем заменил ушедшего на фронт коллегу Е.И. Громаковского на посту главного архитектора г. Кирова. Никита Иванович занимал этот пост до 1960 года (в общей сложности 17 лет). Все эти годы город рос и развивался. Кроме того, в 1943–1947 гг. Н.И. Козлов руководил Кировским отделением Союза советских архитекторов.

Романтик и мечтатель

Молодой зодчий после приезда в Киров сразу показал себя романтиком и мечтателем. В январе 1941 г. он в соавторстве с Е.И. Громаковским написал любопытный рассказ-фантасмагорию «Киров в ближайшем будущем» (судя по всему, так и не опубликованный при жизни авторов). В нем молодые советские архитекторы поэтично описали, каким они видят идеальный коммунистический город Киров через два десятилетия.

Как часто бывало в то время, в мечтах молодых романтиков о светлом будущем не было места наследию «проклятого старого мира». Так, архитекторы вычеркнули из придуманного ими коммунистического города «маленький особнячок купца Булычёва» и ряд других зданий, по праву считающихся гордостью вятской архитектуры.

В первые годы Великой Отечественной войны кировским архитекторам было не до мечтаний, поскольку решались насущные задачи военного времени, но уже в конце войны они обратились к масштабным проектам развития города. Так, еще в 1944 г. исполком Кировского горсовета утвердил проект нового ботанического сада, инициированный знаменитым академиком Н.В. Рудницким. Оформлением проекта занимался Н.И. Козлов. В сентябре 1945 г. он опубликовал в «Кировской правде» статью с подробным его описанием. Согласно тексту ботанический сад должен был раскинуться на площади 60 гектаров. Архитектор описал и внутренние сооружения будущего ботанического сада: «В центре его, на главной площади – восьмигранное, с высоким (до 10 метров) стеклянным куполом здание тропической оранжереи. На других участках – здания лабораторий, музея, кинотеатра…».

Всего в грандиозный проект нового ботанического сада планировалось вложить колоссальную по тем временам сумму – 12 млн. рублей. Увы, но со временем от дорогостоящих планов пришлось отказаться. Уже в 1950-е гг. на этом месте Н.И. Козлов планировал построить спортивный стадион на 25 тыс. мест, но и эта задумка реализована не была. В итоге на основной части этого пространства разместилась Кировская областная клиническая больница.

Главная площадь города

В начале 1950-х гг. Никита Иванович вплотную занялся планами реконструкции главной площади нашего города. По проектам, разработанным еще в довоенную пору, административный центр г. Кирова располагался на пересечении улиц Коммуны и Карла Маркса. В конце 1930-х гг. в этом месте началось возведение масштабных объектов – новых зданий драматического театра и Дома Советов. Первое было завершено ещё до начала войны, а вот Дому Советов повезло меньше. Фундамент здания, спроектированного архитектором Е.И. Громаковским, стали возводить ещё в 1937 г., но с началом войны стройку заморозили. Работы возобновились только в 1948 г. под руководством Н.И. Козлова и были завершены через год.

Несмотря на новостройки, облик площади всё еще не соответствовал её статусу. В ноябре 1950 г. в газете «Комсомольская племя» вышла пространная статья Н.И. Козлова под заголовком «Какой будет Центральная площадь». Главный архитектор писал: «Последним проектом намечено разбить Центральную площадь на две части: Театральную со сквером против областного драмтеатра и площадь Советскую (административную) против Дома Советов до Театрального сквера…. Перед Домом Советов должны быть расположены трибуны из гранита и мрамора, сооружён бронзовый памятник С.М. Кирову…»

Идея разделения площади на две части так и не была до конца воплощена в жизнь, однако именно стараниями Никиты Ивановича появилась одна из главных достопримечательностей г. Кирова – фонтан, который, согласно проекту архитектора, должен был стать центральным местом той части площади, которую предполагалось назвать Театральной.

Мечты о «светлом будущем»

Незадолго до своей отставки Н.И. Козлов вернулся к мечтам о «светлом будущем» г. Кирова. Так, в августе 1959 г. архитектор опубликовал свою последнюю статью в газете «Комсомольское племя» под заголовком «Киров, 1965 год». Статья была написана в ответ на письмо группы читателей газеты с вопросом: «Как будет выглядеть Киров в 1965 году?». Никита Иванович представил свое видение развития областного центра за эти годы. В сравнении с довоенными фантазиями оно стало более реалистичным и приземлённым. Так, архитектор довольно точно предсказал строительство моста через реку Вятку по ул. Профсоюзной, который был возведён в 1962 г., а также современный вид Привокзальной площади. Однако мечтателем (в хорошем смысле) Н.И. Козлов быть все же не перестал. В частности, он прогнозировал активную застройку Заречной части города с последующим слиянием Коминтерна и Макарья.

В 1960 г. Никита Иванович Козлов ушел в отставку с поста главного архитектора города. Он оставил в наследство кировчанам не только мечты, но и вполне осязаемые объекты: практически весь Октябрьский проспект в районе ЦУМа застроен домами, построенными по его проектам. Именно Н.И. Козлов предложил устроить бульвар в центре проспекта, по которому так любят гулять жители и гости нашего города. Наконец, именно при нём современный вид приняла Театральная площадь. И это далеко не все…

Никита Иванович ушел из жизни 12 августа 1968 г. и был похоронен на Новом Макарьевском кладбище. Не удалось обнаружить некролога на его смерть в ведущих газетах области. На сегодняшний день нет ни единого упоминания о нем и на улицах нашего города. Может, пора озаботиться установкой хотя бы памятного знака, посвящённого этому выдающемуся мастеру и романтику, который искренне мечтал превратить Киров в идеальный «город будущего»?

Павел Чемоданов,

главный библиограф

отдела краевед. литературы библиотеки им. А.И. Герцена

На снимках: архитектор Никита Иванович Козлов. 1950-е гг.; проект главного входа Ботанического сада в г. Кирове. Худ. Н. И. Козлов. Конец 1940-х гг. Из фондов ЦГАКО.